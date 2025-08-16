Slušaj vest

Letelici su oštećena krila, a na društvenim mrežama objavljene su dramatične fotografije incidenta na aerodromu.

Avioni, koji su leteli za Pariz i Gibraltar, sudarili su se oko 6.30 ujutru.

Tiniša Čaudri, koja je bila na letu za Gibraltar sa svojim partnerom, uporedila je sudar sa saobraćajnom nesrećom.

- Osetili smo kako ceo avion drhti, bio je to ogroman udar - rekla je ona za BBC.

Rekla je da je "bilo puno vatrogasnih vozila" i drugih ekipa bilo na licu mesta, dok su putnici čekali dok su vršene inspekcije.

"Easy Jet" navodi da je pokrenuta hitna istraga zbog incidenta.