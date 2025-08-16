SUDAR DVA AVIONA NA PISTI U MANČESTERU: "Ogroman UDAR" Još jedna drama na letu kompanije "Easyjet" (VIDEO, FOTO)
Letelici su oštećena krila, a na društvenim mrežama objavljene su dramatične fotografije incidenta na aerodromu.
Avioni, koji su leteli za Pariz i Gibraltar, sudarili su se oko 6.30 ujutru.
Tiniša Čaudri, koja je bila na letu za Gibraltar sa svojim partnerom, uporedila je sudar sa saobraćajnom nesrećom.
- Osetili smo kako ceo avion drhti, bio je to ogroman udar - rekla je ona za BBC.
Rekla je da je "bilo puno vatrogasnih vozila" i drugih ekipa bilo na licu mesta, dok su putnici čekali dok su vršene inspekcije.
"Easy Jet" navodi da je pokrenuta hitna istraga zbog incidenta.
"Možemo da potvrdimo da su vrhovi krila dva aviona došli u kontakt tokom na aerodromu u Mančesteru. Izvinjavamo se putnicima zbog kašnjenja letova. Bezbednost naših putnika i posade je naš najveći prioritet", saopšteno je iz kompanije.
