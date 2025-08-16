Slušaj vest

U sredu popodne, prolaznica je u Vizenu primetila dečaka starog šest godina u zaključanom automobilu i oslobodila ga.

Prema navodima policije, majka je dete ostavila samo u kolima, dok su spoljašnje temperature bile izuzetno visoke.

Dečak je bio potpuno znojem natopljen, ali na sreću nije zadobio povrede.

Kada se majka vratila, umesto zahvalnosti, došlo je do svađe između nje i prolaznice koja je spasila dete.

Policija navodi da majka nije želela da prizna da je pogrešila time što je dete ostavila da u vrelom automobilu čeka čak 45 minuta.

Protiv žene je sada pokrenut istražni postupak zbog telesne povrede i ugrožavanja dobrobiti deteta.