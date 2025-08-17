Slušaj vest

Među nastradalima su jedna trudnica, pripadnici naoružane opozicione grupe, lokalci i novinari.

Napadi mjanmarske vojske su u poslednje vreme intenzivirani u pokušaju da se povrati kontrola nad teritorijom koju sada kontroliše pokret otpora.

Građanski rat u toj zemlji traje od februara 2021. godine kada je vojska pučom došla na vlast.

Napad se dogodio u četvrtak u opštini Mogok, oko 115 kilometara severoistočno od Mandalaja, drugog najvećeg grada u zemlji, rekao je portparol Narodnooslobodilačke vojske Taang.

Ona je članica koalicije milicija koje kontrolišu veći deo severa zemlje.

Mogok, gde se najviše vadi rubin, je zauzela u julu 2024. godine.

Sedam osoba je povređeno, a oštećene su neke kuće i budistički manastiri.

Vojska se nije oglasila.

Kurir.rs/Beta

