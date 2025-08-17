VOJSKA MJANMARA BOMBARDOVALA POBUNJENIKE: Katastrofa u Aziji, ubijena 21 osoba
Među nastradalima su jedna trudnica, pripadnici naoružane opozicione grupe, lokalci i novinari.
Napadi mjanmarske vojske su u poslednje vreme intenzivirani u pokušaju da se povrati kontrola nad teritorijom koju sada kontroliše pokret otpora.
Građanski rat u toj zemlji traje od februara 2021. godine kada je vojska pučom došla na vlast.
Napad se dogodio u četvrtak u opštini Mogok, oko 115 kilometara severoistočno od Mandalaja, drugog najvećeg grada u zemlji, rekao je portparol Narodnooslobodilačke vojske Taang.
Ona je članica koalicije milicija koje kontrolišu veći deo severa zemlje.
Mogok, gde se najviše vadi rubin, je zauzela u julu 2024. godine.
Sedam osoba je povređeno, a oštećene su neke kuće i budistički manastiri.
Vojska se nije oglasila.
