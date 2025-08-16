Slušaj vest

Zemljotres jačine 5 stepeni po Rihteru pogodio je danas južna Kurilska ostrva, saopštio je kamčatski ogranak Geofizičke službe Ruske akademije nauka.

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na 472 kilometra jugozapadno od ruskog grada Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 32,4 kilometra.

1/5 Vidi galeriju Kamčatka i Sahalin u Rusiji nakon zemljotresa i cunamija Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/GC RAS