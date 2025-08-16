Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio je predlog ruskog lidera Vladimira Putina da se Ukrajina povuče iz Donjecka i Luganska u okviru mirovnog plana koji podržava i Donald Tramp.

Zelenski je jasno poručio da takva opcija nije moguća.

Nakon susreta s Putinom na Aljasci, Tramp je više od sat i po razgovarao telefonom sa Zelenskim. U razgovor su se uključili i čelnici NATO-a, kao i pojedini evropski lideri.