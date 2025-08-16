Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio je predlog ruskog lidera Vladimira Putina da se Ukrajina povuče iz Donjecka i Luganska u okviru mirovnog plana koji podržava i Donald Tramp.

Zelenski je jasno poručio da takva opcija nije moguća.

Nakon susreta s Putinom na Aljasci, Tramp je više od sat i po razgovarao telefonom sa Zelenskim. U razgovor su se uključili i čelnici NATO-a, kao i pojedini evropski lideri.

Prema izvorima upućenim u razgovor, Tramp je preneo Zelenskom da je Putin spreman da zaustavi borbe na drugim frontovima ukoliko se Ukrajina povuče sa istoka zemlje. Zelenski je to odbio, naglasivši da povlačenja iz Donbasa neće biti.

(Kurir.rs/Reuters)

