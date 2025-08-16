Slušaj vest

Vlasnik i upravnik zabavnog parka na Rodosu uhapšeni su nakon nesreće u kojoj su četiri osobe izbačene sa vožnje kada se jedno od sedišta polomilo, zbog čega su pale u ogradu i udarile jedna drugu.

Zabavni park je bio prepun ljudi. Glasna muzika, smeh dece i atmosfera festivala dominirali su sve do trenutka kada je došlo do mehaničkog kvara. Naime, jedno od sedišta vrteške iznenada se odvojilo, bacajući četiri osobe, prenosi Protothema.

Jeziva scena dogodila se u luna parku u oblasti Kremasti na Rodosu gde se održavao festival.

Video koji je ubrzo osvanuo prikazuje trenutak nesreće kadar po kadar. Srećom, četiri osobe su samo lakše povređene, ali kako snimak pokazuje, stvari su lako mogle da krenu drugim tokom.

Istraga je odmah počela intervencijom policije koja je primila izjave očevidaca i počela da prikuplja dokaze. Odmah potom, uhapšene su dve osobe: vlasnica zabavnog parka (64) grčkog porekla, i menadžer, inače njena rođaka (42).

Optužene su za nanošenje telesnih povreda iz nehata, a istražuje se da li su preduzete sve neophodne mere bezbednosti za rad određene sprave. Slučaj je već u potpunosti iznesen i očekuje se da će formirani dosije rasvetliti neke aspekte slučaja.

Kurir.rs/Protothema