Ružičasta boja perja flamingosa potiče od njihovog načina ishrane i karotenoidnih pigmenata koji se nalaze u algama i rakovima kojima se ove ptice hrane.

Sa svojim prelepim ružičastim perjem, dugim nogama i elegantnim vratom, ova ptica izgleda kao supermodel u ptičijem svetu. Naziv flamingo potiče od španske reči flamengo, što znači plamen (flame).

Pored algi i rakova, flamingosi se hrane i škampima, kao i larvama koje su bogate beta karotenom. Ove ptice obitavaju u brojnim kolonijama koje često broje stotine jedinki.

Ne postoji plavi flamingo, a crni flamingo je jedinstvena jedinka locirana na dva lokaliteta na Kipru i u Izraelu.

Ove ptice žive u Africi, srednjoj i jugozapadnoj Aziji, Južnoj Evropi i srednjoj Americi. Na jugu Španije i Francuske gnezde se ružičasti flamingosi (Phoenicopterus roseus), koji su najrasprostranjenija i najmnogobrojnija vrsta. Mala kolonija ovih ptica živi na granici Nemačke i Holandije.

Jedinke sa najružičastijim perjem imaju najviši status u koloniji jer svetla boja ukazuje na njihovu snagu i sposobnost da pronalaze hranu.

Tokom razmnožavanja, visokorangirane jedinke utiču na ostatak jata da započne razmnožavanje, tako što menjaju boju svog perja u tamniju ružičastu, čime pokreću rituale razmnožavanja.

Postoji šest vrsta flaminga, uključujući velikog flaminga, čileanskog flaminga, manjeg flaminga, karipskog flaminga, andskog flaminga i flaminga puna.

Naučnici su prvi put otkrili da ove ptice formiraju dugotrajna i odana prijateljstva i da fizički izgled igra značajnu ulogu u tim odnosima.

Da li se flamingosi izlegu ružičasti?

Iako je ružičasta boja perja ovih ptica dominantna, one takođe imaju i tkiva u ružičastoj boji. Flamingosi su među retkim pticama koje hrane svoje mladunce direktno iz tečnosti koja podseća na mleko, a koja se proizvodi u njihovom ždrelu (grlu). Ovo „mleko ždrela“ je čak jarko ružičasto.

Zanimljivo je da oba roditelja hrane svoje mladunce koji su u početku bledi i postepeno dobijaju svoje ružičaste nijanse. Tokom sezone parenja, izgled odraslih jedinki bledi. Zanimljivo je da mleko koje proizvode roditelji apsorbuje toliko karotenoida, da na kraju sezone parenja, roditelji oba pola gube ružičastu boju perja i izgledaju belo. Njihovo perje se takođe menja.

Koliko dugo žive flamingosi?

Zabeleženo je da neki od primeraka mogu da dožive duboku starost, čak 70 godina. Jedna su od vrsta ptica koje imaju najduži vek života. U divljini, njihove najveće pretnje su predatori poput orlova i babuna.