Spasioci izvlače tela na severu Pakistana, gde je neobično intenzivan monsun za 48 sati usmrtio više od 320 ljudi.

Tokom protekla dva dana, smrtonosne bujne kiše pogodile su nekoliko okruga planinske severne provincije Hajber-Pahtunhva, u kojoj je zabeleženo 307 smrtnih slučajeva, što je polovina svih smrtnih slučajeva ove sezone monsuna, prema podacima Agencije za upravljanje katastrofama.

Većinu žrtava su odnele bujične poplave, a poginuli su kada su im se kuće srušile, od strujnog udara ili udara groma.

Više od 2.000 spasilaca radi na pronalaženju preživelih ili izvlačenju tela zakopanih ispod ruševina u ovoj provinciji, koja se graniči sa Avganistanom i gde i dalje pada jaka kiša, rekao je u subotu za AFP Bilal Ahmad Faizi, portparol spasilačke službe provincije.

1/5 Vidi galeriju Poplave u Pakistanu Foto: HASEEB ALI/EPA

„Jake kiše, klizišta i blokirani putevi otežavaju kolima hitne pomoći da dođu do područja, a spasioci se kreću peške“, dodao je.