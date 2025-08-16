STRAVIČNA EKSPLOZIJA U FABIRICI U RUSIJI: 11 mrtvih, preko 100 povređenih (FOTO)
U snažnoj eksploziji u fabrici u ruskom regionu Rjazanj poginulo je 11 ljudi, a povređeno 130, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.
Ministarstvo je u saopštenju na Telegramu navelo da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mestu nesreće, oko 320 kilometara jugoistočno od Moskve.
Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je u petak da je nesreću izazvao požar koji je izbio unutar radionice u fabrici.
Uzrok požara nije naveden, i ne zna se tačno šta je proizvedeno u toj fabrici.
Ukrajinski dronovi su ranije ciljali vojnu i ekonomsku infrastrukturu u Rjazanjskoj oblasti – velika rafinerija nafte i elektrana pogođene su dronovima u januaru.
Neki ruski mediji izveštavaju da je eksploziju izazvalo paljenje baruta.
(Kurir.rs/Index.hr)