U snažnoj eksploziji u fabrici u ruskom regionu Rjazanj poginulo je 11 ljudi, a povređeno 130, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Ministarstvo je u saopštenju na Telegramu navelo da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mestu nesreće, oko 320 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je u petak da je nesreću izazvao požar koji je izbio unutar radionice u fabrici.

Uzrok požara nije naveden, i ne zna se tačno šta je proizvedeno u toj fabrici.

Ukrajinski dronovi su ranije ciljali vojnu i ekonomsku infrastrukturu u Rjazanjskoj oblasti – velika rafinerija nafte i elektrana pogođene su dronovima u januaru.

Neki ruski mediji izveštavaju da je eksploziju izazvalo paljenje baruta.