IZRAEL POČINJE SA PREMEŠTANJEM PALESTINACA: "Poslednje uporište Hamasa" (FOTO)
Stanovnici Gaze će od sutra dobijati šatore i drugu zaštitnu opremu pre preseljenja iz borbenih zona u „bezbedna“ područja na jugu enklave, rekao je portparol izraelske vojske.
Odluka dolazi nekoliko dana nakon što je Izrael objavio da namerava da pokrene ofanzivu i preuzme kontrolu nad severnim gradom Gaze, najvećim urbanim centrom enklave i domom za oko 2,2 miliona ljudi, u skladu sa planom koji je uznemirio međunarodnu zajednicu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u nedelju da će civilno stanovništvo biti evakuisano u ono što je nazvao „bezbednosnim zonama“ dalje od grada Gaze, koji je nazvao poslednjim uporištem Hamasa, pre nego što ofanziva bude pokrenuta.
Ujedinjene nacije i druge međunarodne humanitarne organizacije će isporučiti zaštitnu opremu preko prelaza Kerem Šalom u južnoj Gazi nakon što je pregledaju pripadnici izraelskog Ministarstva odbrane, saopštila je vojska.
Vojska je odbila da komentariše da li je oprema namenjena stanovništvu grada Gaze od oko milion stanovnika ili da li je lokacija gde će biti premeštena u južnom delu Gaze, Rafi, na granici sa Egiptom. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je u subotu da se planovi za novu ofanzivu još uvek razrađuju.
Međutim, izraelske snage su već pojačale operacije u predgrađima grada Gaze tokom protekle nedelje. Stanovnici naselja Zejtun i Šedžaja prijavili su teške izraelske napade i tenkovsku vatru koja je uništila veliki broj kuća.
Izraelska vojska je juče saopštila da je pokrenula novu operaciju u Zejtunu kako bi locirala eksplozive, uništila tunele i ubila militanata u tom području.
