Ukrajinska snajperska jedinica „Privid“ (Duh) postavila je svetski rekord u najdužoj potvrđenoj razdaljini u ubistvu snajperom.

Kijev post prenosi navode ukrajinskog Difens ekspresa da je snajperista te jedinice s udaljenosti od 4.000 metara jednim hicem pogodio i ubio dva ruska vojnika na području Pokrovska, grada u Donjeckoj oblasti čije zauzimanje Rusi najavljuju od septembra 2024.

Navodi se da je hitac je ispaljen iz snajperske puške "Aligator" kalibra 14,5 mm ukrajinske proizvodnje.

Ukrajinski sajt posvećen vojnim pitanjima navodi da je ubistvo dvojice ruskih vojnika jednim hicem omogućeno dometom te domaće ukrajinske puške i veštinom snajperista "Duha", ali i zahvaljujući pomoći veštačke inteligencije (AI) i navođenja dronom.

- Rekordni hitac je ispaljen 14. avgusta 2025. godine iz puške "Aligator" kalibra 14,5 mm, korišćenjem veštačke inteligencije uz navođenje pomoću bespilotnog kompleksa - napisao je vojni novinar Jurij Butusov.

On je objavio i video snimak snajperiste u akciji.

- Metak je prošao kroz prozor iza kojeg su stajali okupatori (levo od cevi) - dodao je Butusov.

Navodi se da je rekordni pogodak izveden usred intenziviranih ruskih napada na području Pokrovska, gde se smatra da je Rusija krajem juna rasporedila oko 110.000 vojnika i probila ukrajinske odbrambene linije.

Međutim, ukrajinska vojska je u petak saopštila da je situacija pod kontrolom.

Snimak je načinjen u četvrtak 14. avgusta, dan pre sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, samita koji smo prethodna dva dana pratili u našim blogovima OVDE i OVDE.

Kurir je krajem prošle godine preneo ispovest snajperiste Saše zvanog "Duh" koji deluje u sektoru Pokrovska i tada je ratnom izveštaču italijanskog lista Korijere dela sera priznao da je ubio 147 neprijateljskih vojnika i objasnio strategiju njegove jedinice "Duhovi iz Bahmuta", nazvane po ukrajinskom gradu koji su Rusi zauzeli u proleće 2023.

Jedinica o kojoj piše Difens ekspres je verovatno ta ista, ali nije jasno da li se radi o istom snajperisti.

Navodi se da je prethodni svetski rekord u najdužoj potvrđenoj razdaljini u ubistvu snajperom takođe pripadao ukrajinskim trupama i to 58-godišnjem snajperisti iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) koji je pogodio je metu sa daljine od 3.800 metara koristeći pušku "Gospodar horizonta" domaće proizvodnje.

"Aligator" je puška ukrajinske proizvodnje koju isporučuje harkovski "XADO-Holding".

Kalibra je 14,5 mm, a početna brzina metka po izlasku iz cevi je od 980–1.000 metara u sekundi.

Puška teži 25 kilograma, što se smatra normalnim za njen kalibar.

