Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i član delegacije Kremlja na samitu na Aljasci, naleteo je na medveda prilikom boravka u toj saveznoj državi SAD.

Kiril Dimitrijev Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin

On je u petak, uoči sastanka Putina s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu, objavio video snimak bliskog susreta sa medvedom.

- Naišao sam na medveda na Aljasci pre samita SAD-Rusija. Nadam se da je ovo dobar znak - napisao je tada Dimitrijev uz smajli emotikon, verovatno misleći na to da je medved simbol Rusije.

Dimitrijev je juče, nakon odlaska ruske delegacije s Aljaske, uz snimak dodao novi komentar.

- Medved je zaista bio dobar znak - napisao je on uz nove emotikone, uključujući golubicu mira i zastave Rusije i SAD kako se "rukuju".

