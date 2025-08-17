Slušaj vest

Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i član delegacije Kremlja na samitu na Aljasci, naleteo je na medveda prilikom boravka u toj saveznoj državi SAD.

On je u petak, uoči sastanka Putina s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu, objavio video snimak bliskog susreta sa medvedom.

- Naišao sam na medveda na Aljasci pre samita SAD-Rusija. Nadam se da je ovo dobar znak - napisao je tada Dimitrijev uz smajli emotikon, verovatno misleći na to da je medved simbol Rusije.

Dimitrijev je juče, nakon odlaska ruske delegacije s Aljaske, uz snimak dodao novi komentar.

- Medved je zaista bio dobar znak - napisao je on uz nove emotikone, uključujući golubicu mira i zastave Rusije i SAD kako se "rukuju".

Sve u vezi sa samitom Trampa i Putina u prethodna dva dana pročitajte u našim blogovima OVDE i OVDE.

