Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je odbijanje Rusije da sprovede prekid vatre, uz ocenu da takva odluka "komplikuje situaciju" u ostvarivanju mirovnog plana koji je tražio predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

"Vidimo da Rusija odbacuje brojne pozive na prekid vatre i još nije utvrdila kada će prestati sa ubijanjem. To komplikuje situaciju", napisao je noćas Zelenski na društvenim mrežama.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Ako Rusija nije spremna da sprovede jednostavno naređenje o prekidu svojih udara, kako je dodao ukrajinski predsednik, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija ubedi da sprovede nešto mnogo važnije - "mirnu koegzistenciju sa svojim susedima u narednim decenijama“.

Sve u vezi sa samitom Trampa i Putina u prethodna dva dana pročitajte u našim blogovima OVDE i OVDE.