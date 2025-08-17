Slušaj vest

Izraelska vojska je danas saopštila da je bombardovala "energetsko postrojenje" koje koriste Huti u Sani, u najnovijem napadu na jemenske pobunjenike koji su izveli više raketnih udara na Izrael.

"Izraelska vojska je izvela napad na udaljenosti od oko 2.000 kilometara od Izraela, u centralnom delu Jemena, ciljajući energetsku infrastrukturu koju koristi teroristički režim Huta", navodi se u saopštenju vojske.

"Napadi su odgovor na napade koje su Huti izveli protiv Izraela i njenih građana, uključujući lansiranje raketa zemlja-zemlja i dronova", dodaje se u saopštenju.

Izraelski napad na luku Hodejda u Jemenu. Foto: YouTube/ TIMES NOW

I televizija Al-Masira, koju kontrolišu Huti, izvestila je o napadu na elektranu u Sani.

Huti, koje podržava Iran, redovno izvode napade raketama i dronovima na Izrael, tvrdeći da deluju u znak solidarnosti sa Palestincima u Pojasu Gaze gde se izraelska vojska bori protiv Hamasa.

(Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaIZRAELSKA VOJSKA PRESRELA RAKETU ISPALJENU IZ JEMENA: LJudi javljaju da su čuli eksplozije iznad Jerusalima
shutterstock-2383692461.jpg
PlanetaHAOS U STUDIJU "VELIKOG BRATA", IZRAELSKI AKTIVISTI UPALI USRED EMISIJE! Viču "Deca gladuju na samo sat vremena vožnje odavde", a onda kreće OBEZBEĐENJE (VIDEO)
13.png
Planeta"ŠTA AKO NAMA MOSAD PRESTANE DA ŠALJE PODATKE O TERORISTIMA" Pobuna u Mercovoj Uniji CDU/CSU zbog ograničenja izvoza nemačkog oružja Izraelu (FOTO)
Nemački kancelar Fridrig Merc Izrael Pojas Gaze vojni transportni avion
Planeta"AMERIKA DA PLATI IRANU ŠTETU OD BOMBARDOVANJA" Šef diplomatije dao intervju Fajnenšel tajmsu, traži od Vašingtona da osigura se napad više ne ponovi (FOTO)
x01 EPA Tatyana Makeyeva Pool.jpg