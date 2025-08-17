IZRAEL BOMBARDOVAO HUTE U JEMENU! Napad na energetsko postrojenje odgovor na raketne udare pobunjenika koje podržava Iran (VIDEO)
Izraelska vojska je danas saopštila da je bombardovala "energetsko postrojenje" koje koriste Huti u Sani, u najnovijem napadu na jemenske pobunjenike koji su izveli više raketnih udara na Izrael.
"Izraelska vojska je izvela napad na udaljenosti od oko 2.000 kilometara od Izraela, u centralnom delu Jemena, ciljajući energetsku infrastrukturu koju koristi teroristički režim Huta", navodi se u saopštenju vojske.
"Napadi su odgovor na napade koje su Huti izveli protiv Izraela i njenih građana, uključujući lansiranje raketa zemlja-zemlja i dronova", dodaje se u saopštenju.
I televizija Al-Masira, koju kontrolišu Huti, izvestila je o napadu na elektranu u Sani.
Huti, koje podržava Iran, redovno izvode napade raketama i dronovima na Izrael, tvrdeći da deluju u znak solidarnosti sa Palestincima u Pojasu Gaze gde se izraelska vojska bori protiv Hamasa.
(Beta-AFP)