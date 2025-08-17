SVE U PLAMENU

Eksplozija i požar nakon izraelskog napada na energetsko postrojenje Huta u Jemenu

Izraelska vojska je danas saopštila da je bombardovala "energetsko postrojenje" koje koriste Huti u Sani, u najnovijem napadu na jemenske pobunjenike koji su izveli više raketnih udara na Izrael.

"Izraelska vojska je izvela napad na udaljenosti od oko 2.000 kilometara od Izraela, u centralnom delu Jemena, ciljajući energetsku infrastrukturu koju koristi teroristički režim Huta", navodi se u saopštenju vojske.

"Napadi su odgovor na napade koje su Huti izveli protiv Izraela i njenih građana, uključujući lansiranje raketa zemlja-zemlja i dronova", dodaje se u saopštenju.

I televizija Al-Masira, koju kontrolišu Huti, izvestila je o napadu na elektranu u Sani.