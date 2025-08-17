AVION PAO NA PREPUN GOLF TEREN! Snimljen trenutak rušenja letelice, pukom srećom niko nije poginuo (FOTO, VIDEO)
Laki avion "Pajper Čiroki 140" prinudno je sleteo na prepun golf teren Mona Vejl u australijskom gradu Sidneju zbog kvara motora, a pilot i i putnik u letelici nekim čudom su preživeli i prošli bez težih povreda.
To je objavio Dejli mejl navodi da se avion srušio danas oko dva sata popodne po lokalnom vremenu u Australiji.
Avion je poletio iz Kemdena za Volongong.
U njemu su se nalazili instruktor letenja i muškarac na letačkoj obuci, obojica od 50-ak godina.
Obojica su prošla samo sa lakšim povredama, a lekari Hitne pomoći su ih zbrinuli na mestu pada letelice.
Ljudi koji su se nalazili na golf terenu su užasom su posmatrali dramu aviona i snimili trenutak pada na zemlju.
Iako je avion ostao većim delom neoštećen, pojedini delovi letelice su bili rasuti okolo.
Niko od ljudi na golf terenu nije ozbiljno povređen.
