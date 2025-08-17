DRAMA U SIDNEJU U AUSTRALIJI

DRAMA U SIDNEJU U AUSTRALIJI

Slušaj vest

Laki avion "Pajper Čiroki 140" prinudno je sleteo na prepun golf teren Mona Vejl u australijskom gradu Sidneju zbog kvara motora, a pilot i i putnik u letelici nekim čudom su preživeli i prošli bez težih povreda.

To je objavio Dejli mejl navodi da se avion srušio danas oko dva sata popodne po lokalnom vremenu u Australiji.

Avion je poletio iz Kemdena za Volongong.

U njemu su se nalazili instruktor letenja i muškarac na letačkoj obuci, obojica od 50-ak godina.

Obojica su prošla samo sa lakšim povredama, a lekari Hitne pomoći su ih zbrinuli na mestu pada letelice.

1/12 Vidi galeriju Laki avion pao na golf teren u Sidneju u Australiji, niko nije stradao Foto: Instagram/Manly Observer

Ljudi koji su se nalazili na golf terenu su užasom su posmatrali dramu aviona i snimili trenutak pada na zemlju.

Iako je avion ostao većim delom neoštećen, pojedini delovi letelice su bili rasuti okolo.

Niko od ljudi na golf terenu nije ozbiljno povređen.