Tramp je evropskim čelnicima navodno rekao kako veruje da bi mirovni sporazum mogao biti postignut ako bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pristao da se odrekne Donbasa, izvestio je "Njujork tajms", pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika.

Prema planu, Rusija će se odreći manjih delova okupirane Ukrajine, a Kijev će ustupiti velike delove istoka koje Moskva nije uspela da osvoji. Ovo je okvir za mirovni predlog o kojem se raspravljalo na samitu na Aljasci između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

Zelenski u Vašingtonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra putuje u Vašington kako bi razgovarao sa Trampom o mogućem okončanju rata koji je Putin započeo u februaru 2022. godine.

Tramp je rekao da na samitu nije postignut prekid vatre koji je želeo, ali je u intervjuu za Foks njuz rekao da je razgovarao sa Putinom o razmeni teritorije i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, te da su se "u velikoj meri složili".

- Mislim da smo veoma blizu dogovora. Ukrajina mora da se složi. Možda će reći "ne" - rekao je Tramp.

Teritorija za mir

Putinov plan isključuje prekid vatre pre nego što se postigne sveobuhvatan sporazum, što je u suprotnosti sa zahtevom Kijeva.

Prema ruskoj ponudi:

Ukrajina bi se potpuno povukla iz Donjecka i Luganska

Zauzvrat bi Rusija pristala da zamrzne linije fronta u južnim regionima Hersona i Zaporožja

Kijev je ranije odbacio bilo kakvu ideju o povlačenju iz Donjecka.

Izvori Rojtersa tvrde da bi Moskva bila spremna da vrati relativno male delove teritorije koju drži u severnom Sumiju i severoistočnom Harkovu - ukupno oko 440 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, Ukrajina kontroliše oko 6.600 kvadratnih kilometara Donbasa, koji se sastoji od Donjecka i Luganska i koji Rusija smatra svojim teritorijama.

Putin takođe traži barem formalno priznanje ruske vladavine nad Krimom.

Status jezika i RPC

Prema izvorima Rojtersa, Rusija će takođe tražiti zvanični status ruskog jezika u delovima ili celoj Ukrajini, kao i pravo Ruske pravoslavne crkve da slobodno deluje.