EVROPA NE PUŠTA ZELENSKOG SAMOG KOD TRAMPA! Plan je da se izbegne ZAMKA u Beloj kući i nove varnice, OZBILJNA EKIPA "čuva leđa" predsedniku Ukrajine (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra stiže u Belu kuću na sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom i pokušaće da izbegne dramu kakva je viđena tokom njihovog prvog susreta u Vašingtonu krajem februara ove godine.
Skaj njuz navodi da Tramp za Zelenskog neće organizovati doček na crvenom tepihu, kakav je priredio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu tokom samita na Aljasci, niti prelet aviona, uključujući stelt bombarder B-2, koji je ostavio utisak na šefa Kremlja.
Dopisnica britanske televizije iz Vašingtona navodi da će gorko sećanje na posetu Beloj kući pre skoro pola godine zauzecti istaknuto mesto u mislima ukrajinskog predsednika.
Tada ga je Tramp javno ismevao zbog toga što Zelenski nije nosio odelo i rekao prvom čoveku Ukrajine da "nema adute u rukama" u pregovorima o kraju rata sa Rusijom, da bi mu onda uskratio gostoprimstvo i isterao ga iz Bele kuće kao što gosta koji pravi probleme izbace iz kafane.
Navodi se da Zelenski zna da rizikuje još jednu zasedu u Ovalnom kabinetu, ali mora da se predstavi kao voljan učesnik mirovnih pregovora, iz straha da će u suprotnom biti opisan kao prepreka rešenju.
Politiko piše da je prisan Trampov doček Putina u petak zabrinuo evropske lidere da Zelenski neće dobiti isti prijateljski tretman.
Briselski sajt od dvojice evropskih diplomata i osobe upoznate sa situacijom saznaje da se zato preduzimaju mere kako bi se uvećale šanse Kijeva.
U pripremi su planovi da se zajedno sa Zelenskim u Vašington pošalje barem jedan od Trampovih omiljenih sagovornika i to konkretno finski predsednik Aleksandar Stub.
Ideja je da Stub može da pomogne u sprečavanju bilo kakvih novih varnica između Trampa i Zelenskog i ubedi američkog predsednika da uključi Evropu u sve dalje razgovore o okončanju rata u Ukrajini.
Politiko navodi da Trampov sastanak sa Putinom na Aljasci nije doneo nikakav prodor po tom pitanju i doneo neizvesnost u pogledu toga šta će se dalje desiti.
Tramp je najavio da će se sastati sa Zelenskim u Vašingtonu u ponedeljak, a zatim će pokušati da okupi ukrajinskog i ruskog predsednika na trilateralnom sastanku kako bi zajedno radili na mirovnom sporazumu i to bi prema informacijama američkog sajta Aksios moglo da se desi već 22. avgusta.
Putin je do sada odbijao sastanak sa Zelenskim i u petak nije dao nikakve naznake da je promenio taj stav.
Evropa i Ukrajina vide samit Trampa i Zelenskog kao ključan kako bi se osiguralo da predsednik SAD ne pristane na Putinove zahteve koje smatraju neprihvatljivim, kao što je ustupanje Rusiji ukrajinskih teritorija nad kojima Moskva ima samo delimičnu kontrolu.
Evropski saveznici Ukrajine takođe žele da izbegnu još jednu zasedu za Zelenskog koja bi mogla da poremeti odnose u ovom delikatnom trenutku.
Katastrofalan februarski sastanak u Beloj kući između Trampa i Zelenskog unazadio je odnose.
Navodi se da će i Mark Rute, generalni sekretar NATO, koji održava bliske odnose sa Trampom, takođe posetiti Vašington, kako bi ojačao poziciju Zelenskog.
Skaj njuz saznaje da je pored Stuba i francuski predsednik Emanuel Makron kazao da će biti sa Zelenskim tokom sastanka sa Trampom.
Dolazak su najavili i nemački kancelar Fridrih Merc i italijanska premijerka Đorđa Meloni,.
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, na društvenoj mreži X je objavila da će danas popodne primiti Zelenskog u Briselu.
Ona je doldala da će na njegov zahtev prisustvovati sastanku sa Trampom i drugim evropskim liderima u Beloj kući.
