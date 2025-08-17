U PAKISTANU STOTINE MRTVIH U POPLAVAMA, VLADA SE PRAVDA: Kažu da je oluja bila toliko iznenadna da nisu mogli da upozore ljude, krive klimatske promene (FOTO)
Pakistanske vlasti danas su branile svoje postupanje tokom bujične poplave u kojoj je ove nedelje poginulo više od 200 ljudi na severozapadu te zemlje gde su sela na strmim padinama planina i na obalama reka.
Stanovnici sela u provinciji Hajber Pahtunhva su optužili državne službe da ih nisu upozorile na vreme, a vlada kaže da je oluja bila toliko iznenadna i jaka da je poplava nastupila pre nego što je mogla da ih upozori.
Do danas je raščišćeno više od polovine puteva u najnovije pogođenoj pokrajini, pa sada mehanizacija može i do odsečenih sela.
Vlasti kažu da su ekstremne vremenske nepogode u Pakistanu posledica klimatskih promena.
Od početka sezone monsuna u junu, Pakistan je imao 50 odsto više padavina nego u istom periodu prošle godine. Monsuni traju do kraja septembra.
Očekuju se nove nepogode i da će se obilna kiša nastaviti do kraja avgusta. Monsunske kiše, obilnije nego obično, su od 26. juna odnele više od 600 života.
(Kurir.rs/Beta-AP)