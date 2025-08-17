Slušaj vest

Pakistanske vlasti danas su branile svoje postupanje tokom bujične poplave u kojoj je ove nedelje poginulo više od 200 ljudi na severozapadu te zemlje gde su sela na strmim padinama planina i na obalama reka.

Stanovnici sela u provinciji Hajber Pahtunhva su optužili državne službe da ih nisu upozorile na vreme, a vlada kaže da je oluja bila toliko iznenadna i jaka da je poplava nastupila pre nego što je mogla da ih upozori.

Do danas je raščišćeno više od polovine puteva u najnovije pogođenoj pokrajini, pa sada mehanizacija može i do odsečenih sela.

Foto: Muhammad Sajjad/AP

Vlasti kažu da su ekstremne vremenske nepogode u Pakistanu posledica klimatskih promena.

Od početka sezone monsuna u junu, Pakistan je imao 50 odsto više padavina nego u istom periodu prošle godine. Monsuni traju do kraja septembra.

Očekuju se nove nepogode i da će se obilna kiša nastaviti do kraja avgusta. Monsunske kiše, obilnije nego obično, su od 26. juna odnele više od 600 života.