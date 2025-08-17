Pucnjava u njujorškom noćnom klubu, troje mrtvih i osmoro ranjenih
PUCNJAVA U KRCATOM NOĆNOM KLUBU U NJUJORKU! U Bruklinu ubijeno troje i ranjeno osmoro ljudi, policija našla 36 čaura (FOTO, VIDEO)
U Njujorku su tri osobe poginule, a osam je ranjeno tokom noćašnje pucnjave u prepunom noćnom klubu.
Jedan ili više napadača je pucao iz više komada oružja u noćnom klubu "Taste of the City Lounge" u bruklinskom kvartu Kraun Hajts posle svađe, saopštila je policija.
Policija analizira 36 čaura iz kluba i vatreno oružje nađeno u obližnjoj ulici.
Osam muškaraca i tri žene, ranjeni u pucnjavi, su u bolnicama zbog povreda koje nisu opasne po život.
Napad se desio u vreme kada je rekordno nizak nivoa oružanog nasilja u Njujorku.
(Kurir.rs/Beta-AP)
