U Njujorku su tri osobe poginule, a osam je ranjeno tokom noćašnje pucnjave u prepunom noćnom klubu.

Jedan ili više napadača je pucao iz više komada oružja u noćnom klubu "Taste of the City Lounge" u bruklinskom kvartu Kraun Hajts posle svađe, saopštila je policija.

Policija analizira 36 čaura iz kluba i vatreno oružje nađeno u obližnjoj ulici.

Osam muškaraca i tri žene, ranjeni u pucnjavi, su u bolnicama zbog povreda koje nisu opasne po život.

Napad se desio u vreme kada je rekordno nizak nivoa oružanog nasilja u Njujorku.

(Kurir.rs/Beta-AP)

