Slušaj vest

Kako javljaju agencije, birališta su otvorena. Ipak, kako navodi agencija AP, rezultati izbora su teško predvidivi sa 30 odsto neopredeljenih birača.

Po anketama, tesnu trku će voditi dvojica vodećih desničarskih kandidata - multimilioner i biznismen Samuel Doria Medina i bivši predsednik Horhe Fernando "Tuto" Kiroga.

Pobeda desnice nije garantovana. Mnogi dugogodišnji glasači vladajuće stranke Pokret ka socijalizmu (MAS), koja je razbijena unutrašnjim sukobima, žive u selima i nisu dovoljno vidljivi u anketama.

Podršku MAS-a na izborima ima Eduard del Kastiljo.

Bolivija je u najgoroj privrednoj krizi u poslednje četiri decenije, a i zemlja je sa jednom od najvećih rezervi litijuma na svetu.

Desničarska vlada u Boliviji, savezniku venecuelanske socijalističke vlade i svetskih sila poput Kine, Rusije i Irana, mogla bi da znači promenu u geopolitičkom pogledu.

Dorija Medina i Kiroga su pohvalili administraciju predsednika SAD Donalda Trampa. Obećali su da će obnoviti veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, prekinute 2008. godine kada je dugogodišnji bivši predsednik Evo Morales proterao američkog ambasadora.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Desničarski lideri su takođe izrazili interesovanje za poslovanje sa Izraelom koji nema diplomatske odnose sa Bolivijom, i pozvali su strane privatne kompanije da investiraju u zemlju i razvijaju njene bogate prirodne resurse.

Ukoliko danas predsednik ne bude izglasan, drugi krug glasanja planiran je za oktobar. U Boliviji se danas glasa i za 130 mesta u Poslaničkom domu, donjem domu Parlamenta, kao i za 36 u Senatu, gornjem domu.

Glasanje je obavezno u Boliviji, gde oko 7,9 miliona stanovnika ima pravo glasa.