- Uspeli smo da dobijemo sledeći ustupak: da Sjedinjene Države mogu da ponude zaštitu sličnu Članu 5, što je jedan od pravih razloga zašto Ukrajina želi da bude u NATO savezu - rekao je Vitkof i istakao da je to prvi put da je čuo da se Putin slaže s tim.

Šta je član 5 NATO saveza? Ako jedna članica NATO bude napadnuta, sve ostale članice obavezale su se da će joj pomoći u odbrani.

Vitkof: Putin pristao na bezbednosne garancije za Ukrajinu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, govoreći na konferenciji za novinare u Briselu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, rekla je da "pozdravlja spremnost predsednika Trampa da doprinese bezbednosnim garancijama za Ukrajinu sličnim Članu 5.

Vitkof, otkrivajući neke od prvih detalja o onome o čemu se razgovaralo na samitu u petak na Aljasci, rekao je da su se dve strane složile sa "snažnim bezbednosnim garancijama koje bi opisao kao promenu igre". Dodao je da je Rusija rekla da će se zakonodavno obavezati da neće tražiti bilo kakvu dodatnu teritoriju u Ukrajini.

Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Državama na nedavnim signalima da je Vašington spreman da podrži bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali je rekao da detalji ostaju nejasni.

Vitkof je branio Trampovu odluku da odustane od pritiska da Putin pristane na trenutni prekid vatre, rekavši da se okrenuo ka mirovnom sporazumu jer je postignut toliki napredak.

- Pokrili smo skoro sva ostala pitanja neophodna za mirovni sporazum. Počeli smo da vidimo određenu umerenost u načinu na koji razmišljaju o postizanju konačnog mirovnog sporazuma - rekao je on.

Tramp: Veliki napredak oko Rusije

U međuvremenu, Tramp se iznenada oglasio misterioznom objavom.