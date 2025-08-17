Slušaj vest

Ovo nije prvi put da slični snimci postaju predmet rasprave, a podstakli su i broje spekulacije o Putinovom zdravlju.

Na snimcima sa samita Putina i Trampa na Aljasci koje je objavio Kremlj vidi se kako u jednom trenutku predsednici Rusije i Amerike stoje u hodniku i razgovaraju.

Putinu klecala kolena dok je pričao sa Trampom

Putnovo koleno je odjednom počelo čudno da se trese dok je stajao pored Trampa nakon zajedničke konferencije za medije na samitu na Aljasci.

Putin i Tramp su razgovarali okruženi obezbeđenjem i saradnicima, a prevodilac je prišao da učestvuje u njihovom razgovoru.

Na snimku se jasno vidi kako ruskom predsedniku klecaju kolena više puta, nakon čega je on rukom potapšao jednu nogu.

Brzo se rukovao sa Trampom i napustio samit na Aljasci. Ali ovi neobični pokreti nisu promakli nikome, te su spekulacije o njegovom zdravlju ponovo pokrenute.

Neki korisnici društvenih mreža čak tvrde da je nosio "lagani egzoskelet", kao i cipele sa debelom platformom.

Egzoskelet je nosivi robotski uređaj dizajniran da pomogne ili poveća držanje osobe koja ga nosi.

- Pažnja, Putinove noge. Šta nije u redu sa njima? - glasi pitanje na Telegram kanalu Times of Ukraine.

- Čini se da je Putin postigao svoj cilj, ali se sumnjičavo trza. Noge mu se "tresu". Možda su mu cipele uske - navodi se na kanalu Nevzorov.

Osim što je pomerao kolena, Putin je više puta podigao petu leve noge.

Trampov čudni hod

Istovremeno, svetskoj javnosti nije promakao ni trenutak na crvenom tepihu, kada je Tramp izgubio pravac u hodu, piše Blic.

Predsednik Amerike izašao je iz aviona i krenuo da dočeka ruskog lidera. Hodao je crvenim tepihom do tačke označene za njihov susret, ali je u jednom trenutku počeo da hoda levo-desno, kao da je izgubio pravac.

Mnogi su komentarisali da izgleda kao da se "muči da hoda", iz zasad nepoznatih razloga.

Sutra sastanak Zelenskog, Trampa i evropskih lidera

Brojni evropski zvaničnici prisustvovaće sutra u Vašingtonu sastanku ukrajinskog i američkog predsednika - Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa, na kom će biti obavešteni o onome što je Tramp dogovarao sa Putinom u petak na Aljasci.

Zelenskom će se na sastanku sa Trampom sutra pridružiti:

Fridrih Merc, kancelar Nemačke

Emanuel Makron, predsednik Francuske

Kir Starmer, premijer Velike Britanije

Đorđa Meloni, premijerka Italije

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

Aleksandar Stub, predsednik Finske

Mark Rute, generalni sekretar NATO saveza