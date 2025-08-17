Slušaj vest

"Potrebni su nam pravi pregovori", rekao je Zelenski novinarima u Briselu, "što znači da mogu početi tamo gde je sada linija fronta — linija kontakta je najbolja linija za razgovor" Zelenski je govorio na konferenciji za novinare sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen pre nego što je će ponedeljak otputovati u Vašington na razgovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron, premijer Velike Britanije Kir Starmer i finski predsednik Aleksandar Stub potvrdili su danas da će se pridružiti Zelenskom na putovanju u SAD kao deo koordiniranog poteza kako bi pokazali podršku Kijevu.

Generalni sekretar NATO Mark Rute takođe je potvrdio svoje učešće, dok je navodno planirala da ide i italijanska premijerka Đorđa Meloni, navodi Politiko.

"Na zahtev predsednika Zelenskog, pridružiću se sastanku sa predsednikom Trampom i drugim evropskim liderima u Beloj kući sutra“, navela je fon der Lajen u saopštenju, pre nego što je primila ukrajinskog lidera u Briselu na virtuelnom samitu Koalicije voljnih, neformalne grupe evropskih zemalja koje se zalažu za kontinuiranu podršku Kijevu.

Posle samita Tramp-Putin na Aljaasci neimenovane diplomate rekkle su u subotu za Poolitiko kako očekuju da će evropski lideri pratiti Zelenskog u pokušaju da osiguraju da se ključne crvene linije ne pređu i da Ukrajina nije primorana protiv svoje volje da se odrekne teritorije kako bi osigurala miroivni sporazum.

Kurir.rs/Fonet

