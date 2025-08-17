Slušaj vest

"Ovo je istorijska odluka, da su Sjedinjene Države spremne da učestvuju u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Kao rezultat našeg zajedničkog rada, one moraju biti veoma praktične, pružajući zaštitu na kopnu, u vazduhu i na moru, i moraju se razvijati uz učešće ostatka Evrope", objavio je Zelenski na X.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, EPA Stringer

Ponovio je svoju podršku prekidu vatre, dodajući da Rusija ne želi primirje.

"Potreban je prekid vatre i potreban je brz rad na konačnom sporazumu. O tome ćemo razgovarati u Vašingtonu. Putin ne želi da zaustavi ubistva, ali mora. Ukrajinski ustav zabranjuje odustajanje ili trgovinu zemljom. Pošto je teritorijalno pitanje toliko važno, o njemu bi trebalo da razgovaraju samo lideri Ukrajine i Rusije na trilateralnom sastanku sa Sjedinjenim Državama“, napisao je.

On kaže da za sada Rusija ne daje nikakve znake da će se to dogoditi, a ako odbace tu opciju, apeluje na nove sankcije.

"Važno je da SAD pristanu na saradnju sa Evropom kako bi se obezbedile bezbednosne garancije za Ukrajinu, a samim tim i za celu Evropu. Ovo je značajna promena, ali nema detalja o tome kako će to funkcionisati, kakva će biti uloga Amerike, kakva će biti uloga Evrope, šta EU može da uradi. Potrebno nam je da bezbednost funkcioniše u praksi kao Član 5 NATO-a", najavio je ukrajinski predsednik.