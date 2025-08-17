Slušaj vest

"Da li mislim da predsednik Putin želi mir? Ako hoćete moje intimno ubeđenje, ne. On hoće kapitulaciju Ukrajine, to je predložio", rekao je francuski šef države i dodao da on hoće "snažan, trajan mir, odnosno mir koji poštuje međunarodno pravo, suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja".

Makron je ocenio nasuprot tome da američki predsednik Donald Tramp traži mir između Rusije i Ukrajine.

Uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sutra u Vašingtonu, kome će prisustvovati i Makron i nekoliko evropskih zvaničnika, Makron je rekao da je njihova želja da predstave ujedinjeni front Evropljana i Ukrajinaca, i da zatraže od Amerikanaca da kažu "do koje tačke" su spremni da doprinesu garancijama bezbednosti koje će biti ponuđene Ukrajini u mirovnom sporazumu.

"Ne može biti teritorijalnih pregovora o Ukrajini bez Ukrajinaca" i, kako je dodao, isto tako "ne može biti razgovora o bezbednosti Evropljana bez njih".

On je zatražio da Evropljani budu pozvani na buduće samite o Ukrajini.

Pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu je u centru izrade mogućeg mirovnog sporazuma, a cilj je da se time odvrati Rusija od novog napada na Ukrajinu.

Makron je obazrivo reagovao na mogućnost koju je predložio Donald Tramp da Ukrajina dobije zaštitu sličnu zemalja NATO, ali da ne postane članica Atlantskog saveza.

"Mislim da jedan teoretski paragraf nije dovoljan. Pitanje je suština", rekao je Makron.

"Kako kolektivno da osiguramo da se poštuje međunarodni poredak i da je bezbednost svih nas zaštićena, zato što se radi o bezbednosti Evropljana i Francuske", rekao je Maron iz svoje letnje rezidencije u tvrđavi Breganson, na jugoistoku Francuske, posle dvosatnog sastanka sa predstavnicima "koalicije voljnih".

Makron je rekao da Evropljani sutra idu u Vašington ne samo da bi pratili ukrajinskog predsednika, već da brane interese Evropljana.