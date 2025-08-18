Slušaj vest

"Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni sporazum“, rekao je Rubio u emisiji "Meet the Press“ na NBC News.

"Nema sumnje u to. Mislim, ko bi bio protiv činjenice da sutra dođemo kod vas i kažemo: 'Imamo potpuni mirovni sporazum i to je završeno.' Mislim da je to najbolji način da se okonča rat", rekao je državni sekretar SAD.

On je naveo da se američka strana zalagala da je "potrebno prekinuti vatru" na putu ka tom sporazumu, ali da Moskva nije pristala.

"Nažalost, Rusi, za sada, nisu pristali na to", rekao je Rubio.

Rubiovi komentari usledili su nakon što se predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp vratio sa Aljaske, gde je nekoliko sati razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i delegacijom ruskih zvaničnika.

1/16 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL

Činjenica da ni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski niti bilo koji predstavnik iz Ukrajine nisu bili prisutni na razgovorima nije umanjila nade američkih zvaničnika da bi mogli da podstiču Putina ka sporazumu o prekidu vatre ili mirovnom sporazumu, navodi NBC News.

Međutim, nakon sastanka na Aljasci, američki predsednik je novinarima rekao: "Nema dogovora dok ga ne bude".

Kasnije u intervjuu "Meet the Press", Rubio je okrivio Putina što se nije pomerio ka prekidu vatre, odgovarajući na pitanja o kontinuiranim ruskim napadima u Ukrajini poslednjih nekoliko dana.

"Mislimo da je obično veoma teško pregovarati kada ste usred neprijateljstava. Ali, uz to rečeno, jedini način da se postigne prekid vatre je da se obe strane saglase da prestanu da pucaju jedna na drugu... a Rusi jednostavno nisu pristali na to“, naglasio je Rubio.

Američka mreža podseća da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra putuje u Belu kuću kako bi se sastao sa Trampom i evropskim liderima, uključujući predsednika Finske Aleksandra Štuba, nemačkog kancelara Fridriha Merca, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, generalnog sekretara NATO Marka Rutea i premijera Velike Britanije Kira Starmera.

U nedelju u Briselu, tokom zajedničke konferencije za novinare sa fon der Lajen, Zelenski je naglasio važnost prekida vatre za nastavak pregovora o mirovnom sporazumu.

"Putin ima mnogo zahteva, ali mi ne znamo sve, a ako ih zaista ima toliko koliko smo čuli, onda će biti potrebno mnogo vremena da se svi pregledaju, a to je nemoguće učiniti pod pritiskom oružja", rekao je Zelenski novinarima.

"Dakle, neophodno je zaustaviti vatru i brzo raditi na konačnom sporazumu. O tome ćemo razgovarati u Vašingtonu. Putin ne želi da zaustavi ubistva, ali mora to da učini", ocenio je ukrajinski predsednik.

Rubio je u danas govorio i o odluci Trampove administracije da ne uvede nove sankcije Rusiji, uprkos nedostatku Putinove volje da se kreće ka mirovnom sporazumu.

"Ono što trenutno pokušavamo da uradimo jeste da okončamo rat", naglasio je američki državni sekretar.