Pol Harvi iz Norfolka u Engleskoj nedavno se lečio od raka debelog creva.

Saznao je da je osvojio više od milion funti (nešto više od milion evra) na lutriji.

„Koliko milionera poznaješ?", pitao je sina pre nego što će mu saopštiti lepe vesti.

Harvi je odlučio da neočekivani novac iskoristi za odmor sa decom, a ići će u Grčku, gde je živeo 12 godina kada je bio mlađi.

Kurir.rs/BBC na srpskom

