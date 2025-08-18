Harvi je odlučio da neočekivani novac iskoristi za odmor sa decom, a ići će u Grčku, gde je živeo 12 godina kada je bio mlađi.
Planeta
PREŽIVEO RAK, PA DOBIO NA LUTRIJI PREKO MILION FUNTI! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (VIDEO)
Slušaj vest
Pol Harvi iz Norfolka u Engleskoj nedavno se lečio od raka debelog creva.
Saznao je da je osvojio više od milion funti (nešto više od milion evra) na lutriji.
„Koliko milionera poznaješ?", pitao je sina pre nego što će mu saopštiti lepe vesti.
Harvi je odlučio da neočekivani novac iskoristi za odmor sa decom, a ići će u Grčku, gde je živeo 12 godina kada je bio mlađi.
Kurir.rs/BBC na srpskom
Reaguj
Komentariši