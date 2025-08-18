Slušaj vest

Požar je počeo u subotu i brzo se proširio zbog jakih vetrova koji su duvali u brdima blizu grada Gelibolu, koji je blizu vrlo posećenog prolaza Dardaneli.

Noćas je 250 meštana moralo da napusti pet sela, pre nego što su još dva sela evakuisana u nedelju, napisao je na Iksu guverner Čanakalea Omer Toraman.

"Za sada se vatra nije proširila do evakuisanih zona", rekao je on, i dodao da vojna groblja na poluostrvu nisu zahvaćena požarom.

Objavljeni su snimci koji pokazuju brda osvetljena plamenom i ogromne oblake dima kako se šire nočnim nebom. ; Ukupno se 12 aviona i 18 helikotera bori protiv požara uz 343 vozila na tlu u okviru operacije koja obuhvatra 1.300 ljudi, napisao je na mreži Iks ministar poljoprivrede Ibrahim Jumakli.

Veliki deo severozadne Turske pogođen je jakim vetrovima poslednjih dana, mada su se malo smirili danas. To znači da borba protiv požara može da napreduje bolje, rekao je on.

Provincija koja je omiljena turistička destinacija zbog antičkih ruina Troje kao i zbog bojnog polja Galipolija gde su hiljade vojnika poginule tokom Prvog svetskog rata, je pogođena ekstremnom sušom protekle godine, rekao je ranije danas guverner. ; Već je 11. avgusta više od 2.000 ljudi moralo da bude evakuisano u toj turskoj provinciji zbog požara. Jak požar razorio je naselja a od dima su otrovane desetine meštana.

Turska je zabeležila najtopliji mesec juli od početka vođenja meteoroloških podataka pre 55 godina, i poslednjih nedelja suočena je sa više velikih požara. Tako je 14 ljudi izgubilo život u borbi protiv požara u julu na zapadu zemlje.

Stručnjaci tvrde da klimatske promene povećavaju frekvenciju i intenzitet šumskih požara i drugih prirodnih katastrofa i pozvali su Tursku da preduzme mere da ispravi taj problem.