Rusija je pokrenula talas raketnih napada i udara dronovima na ukrajinske gradove kasno uveče 17. avgusta, svega nekoliko sati pre nego što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebao da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući radi mirovnih pregovora, piše Kijev independent.

Napad na Harkov

U Harkovu je najmanje 17 ljudi ranjeno, a troje poginulo, među kojima je i devojčica starosti od godinu i po dana, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinjehubov 18. avgusta. Oštećeno je oko desetak stambenih zgrada i pet parkiranih vozila.

Spasilačke operacije su i dalje u toku na mestima ruskih napada. Gradonačelnik Harkova Ihor Terehov ranije je prijavio da je raketa pogodila stambenu zgradu u Industrijskom okrugu. Od jačine detonacije oštećeno je više od 1.000 prozora.

Napadi u Sumiju i okolini

Eksplozije su se čule i u severoistočnom gradu Sumiju oko 22:45 sati. Guverner oblasti, Oleh Hrihorov, izjavio je da je raketa pogodila područje u blizini obrazovne ustanove, ali da nije bilo žrtava.

Kasnije je saopšteno da je ruska vojska gađala pogranično selo Nova Sloboda vođenom avio-bombom, pri čemu je povređena žena od 57 godina i oštećeno desetak kuća. Dron je pogodio i selo Miropilja, gde je povređen vozač koji je potom hospitalizovan.

Eksplozije u Odesi

U južnom gradu Odesi, eksplozije su prijavljene oko 23:40 sati tokom nastavka raketnog napada, prenela je novinska agencija Suspilne.

Upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva

Ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo je na opasnost od kliznih bombi duž linije fronta, kao i na rizik od rojeva dronova širom zemlje.

Zelenski stigao u Vašington na pregovore

Ovaj talas napada dešava se u trenutku kada Zelenski 18. avgusta dolazi u Vašington na mirovne razgovore sa Trampom i evropskim liderima.

Poseta sledi svega nekoliko dana nakon što se Tramp sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na samitu na Aljasci, na koji Zelenski nije bio pozvan.

Tramp i Putin bez dogovora o prekidu vatre

Tramp je tada izjavio da su on i Putin "napravili određeni pomak" u pregovorima, ali nije postignut nikakav sporazum o okončanju rata u Ukrajini niti obećanje o prekidu vatre dok razgovori traju.

"Njujork tajms" je, pozivajući se na evropske zvaničnike, preneo da je Putin predstavio plan prema kojem bi Ukrajina predala neokupiranu teritoriju u zamenu za pismeno obećanje Moskve da neće ponovo izvršiti invaziju.

Trampovo nezadovoljstvo zbog napada tokom pregovora

Iako je u poslednjim danima isticao napredak u mirovnim razgovorima, Tramp je ranije izrazio frustraciju zbog ruskih napada na ukrajinske gradove tokom pregovora sa Kijevom.

- Video sam stvari koje su me veoma iznenadile. Rakete su ispaljivane na gradove poput Kijeva baš u trenutku kada je dogovor bio na dohvat ruke - rekao je Tramp na konferenciji za medije 30. maja u Ovalnom kabinetu.

- Odjednom su rakete pogodile nekoliko gradova i ljudi su poginuli. Video sam ono što nisam očekivao i to me jako razočaralo - dodao je on.

