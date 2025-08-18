Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Slušaj vest

Grčka se još uvek bori sa serijom velikih požara, a tokom prethodnih dana najkritičnije je bilo na ostrvu Zakintos, koje važi za jednu od omiljenih letnjih destinacija srpskih tursita. Požar je sada lokalizovan, a da li je predstavljao opasnost za srpske turiste i u kolikoj meri, za Kurir televiziju otkrio je Dejan Mačković, konzula ambasade Republike Srbije u Atini.

- Ambasada tokom ove krize nije zabeležile posebne pozive za pkoć od naših građana. Turisti na Zakintosu koji dolaze iz Srbije su uglavnom mladi i ne idu na ruralna pdoručja gde su se desili ovi požari - započeo je Mačković.

1/16 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: COSTAS SYNETOS/ANA-MPA

Potom je govorio o koracima koje srpski turisti mogu da preduzmu ukoliko se u Grčkoj nađu u situaciji da im je potrebna pomoć.

- Grci su svesni da je ovo jedan fenomen koji će se dešavati i u budućnosti. Mi smo sa njma u kontaktu i u sezoni i van sezone kako bi smo pružili pomoć našim turistima. Saradnja nije samo da mi od njih tražimo informacije. Grčka je sama razvila sistem za upozorenje turista, kada postoji opasnost od požara, i turisti dobijaju poruku na mobilni telefon. Naši građani koji ne govore engleski jezik, a poruka stigne na grčkom i na engleskom jeziku, mogu da zamole da im neko to prevede ili da pozovu našu ambasadu. Mi možemo pomoći i informacijama o prohodnosti puteva.

AKO STE TURISTA U GRČKOJ I DOBIJETE OVU PORUKU NA TELEFON, EVO ŠTA TREBA DA RADITE! Može biti situacija kada je potrebno da se obratite i našoj ambasadi Izvor: Kurir televizija

Mačković je napomenuo da požari nisu negativno uticali po razvoj turizma u Grčkoj, već da su posledice pre svega lokalizovane i da se odnose više na ekologiju.

- Šteta je svakako velika, ali ne i po sam turizam. Požari ne budu u turističkim delovima. Kada se proglasi vanredna situacija, ona se proglasi samo za lokalnu zajednicu. Grčka ima neprestan rast turizma. Naših turista je preko milion.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs