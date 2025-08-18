ZELENSKI STIGAO U VAŠINGTON! Tramp poručio: Može odmah da prekine rat s Rusijom ako to želi! Očekuju se teški pregovori! Krim i NATO nisu u ponudi!
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i evropskim kolegama naterati Rusiju na mir.
- Zahvalan sam predsedniku SAD na pozivu. Svi podjednako želimo brzo da okončamo ovaj rat - rekao je Zelenski u aplikaciji za razmenu poruka Telegram posle dolaska u Vašington kasno tokom noći u nedelju.
- Nadam se da će naša zajednička snaga s Amerikom i našim evropskim prijateljima naterati Rusiju na pravi mir - poručio je Zelenski.
Zelenskog očekuje "težak" sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, jer parametri mirovnog sporazuma nisu u potpunosti u korist Kijeva, izjavio je politički analitičar Robert Ingliš za Si-En-En.
- Tramp mu je jasno stavio do znanja da će morati da prihvati da je teritorija koja je izgubljena uglavnom izgubljena na duži rok - rekao je Robert Ingliš, direktor Centra za centralnoevropske studije na Univerzitetu Južne Kalifornije, za CNN.
On je dodao da su "iluzije o povratku Krima i većeg dela Donbasa završene."
Fokus na bezbednosne garancije
- U pozadini postoji jasno razumevanje da će Zelenski morati da proguta tu gorku pilulu. Sada moramo da se fokusiramo na bezbednosne garancije za Ukrajinu u budućnosti i da one budu čvrste - rekao je Ingliš.
Delegacija evropskih lidera – među kojima su Emanuel Makron, Fridrih Merc, Kir Starmer i Ursula fon der Lajen – pridružiće se Zelenskom u Vašingtonu u zajedničkom naporu da podrže Kijev i oblikuju budućnost podrške Ukrajini od strane Zapada.
Ukrajina i NATO - koje su opcije u igri?
Ingliš je istakao da će se razgovori verovatno fokusirati na dugoročne bezbednosne aranžmane za Ukrajinu, bez formalnog članstva u NATO.
- Sve dok saveznici šalju trupe i daju obećanja da će pomoći Ukrajini, a SAD obezbeđuju oružje, obaveštajne podatke i logistiku, uz eventualni sporazum ili ugovor koji bi mogao da traje godinama i obnavlja se, to je prilično blizu NATO zaštiti - rekao je on.
Putinovi zahtevi i "trgovina teritorijama"
Prema specijalnom izaslaniku Donalda Trampa, Stivu Vitkofu, Vladimir Putin je napravio određene ustupke u vezi sa "trgovinom teritorijama", ali detalji nisu objavljeni.
Ipak, nijedan predstavnik Moskve nije odustao od maksimalističkog zahteva da sve četiri ukrajinske oblasti budu predate pod rusku kontrolu.
Tramp: Krim i NATO van pregovora
Kasno u nedelju Tramp je izjavio da bi Zelenski trebalo da odustane od povratka Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine, i da pristane da Ukrajina nikada ne uđe u NATO.
Na stolu su i oblasti Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, koje je Rusija proglasila svojim 2023. godine. Od tih regiona, jedino je Lugansk gotovo u potpunosti pod ruskom kontrolom.
Dolazak Zelenskog u Vašington
Zelenski je stigao u Vašington gde će se oko 13 sati (19 sati po srpskom vremenu) sastati sa Trampom, u trenutku kada američki predsednik pojačava pritisak na Ukrajinu da pristane na određene uslove Moskve.
Bela kuća je nagovestila da postoji napredak ka mogućem mirovnom dogovoru. Izaslanik Vitkof rekao je da je Putin pristao da dozvoli američke bezbednosne garancije za Ukrajinu i da je napravio određene ustupke oko "razmene teritorija".
Zelenski: "Mir mora da bude trajan"
Zelenski je ponovio da je Ustav Ukrajine prepreka za predaju teritorija ili trgovinu zemljom. On je naglasio da novi bezbednosni sporazumi moraju biti jači od onih iz prošlosti, koji nisu sprečili gubitak Krima.
Najveća evropska delegacija u Beloj kući
Tramp je na društvenim mrežama objavio da Bela kuća nikada nije ugostila toliko evropskih lidera odjednom i to je nazvao "velikim danom" i "velikom čašću".
Na razgovorima će učestvovati:
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije
Mark Rute, generalni sekretar NATO
Kir Starmer, premijer Velike Britanije
Emanuel Makron, predsednik Francuske
Fridrih Merc, nemački kancelar
Đorđa Meloni, premijerka Italije
Aleksandar Stub, predsednik Finske
Raspored sastanaka u Beloj kući
Prema najavljenom protokolu, dolazak evropskih lidera u Belu kuću predviđen je za 12 sati po lokalnom vremenu ili 18 časova po srpskom vremenu.
Sat vremena kasnije, u 13h (u19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, posle čega će u 13:15 sati (19:15 sati po srpskom vremenu) započeti njihov bilateralni sastanak.
U 14:15 sati (20:15 sati po srpskom vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti i evropske lidere.
Vrhunac dana biće multilateralni sastanak s evropskim vođama, koji je zakazan za 15 sati (21 sat po srpskom vremenu).