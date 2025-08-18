Slušaj vest

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je "sprečila napad na Krimski most, koji je Kijev planirao koristeći automobil napunjen eksplozivom."

Automobil presretnut, a bomba deaktivirana

FSB je u ponedeljak objavio da je eksplozivom napunjeno vozilo, koje su pripremile ukrajinske obaveštajne službe, presretnuto, a da je bomba deaktivirana.

Reč je o električnom automobilu marke "ševrolet volt", u kojem je bila postavljena snažna improvizovana eksplozivna naprava. Vozilo je, prema navodima, "u Rusiju stiglo iz Ukrajine preko trećih zemalja".

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad podvodnim dronovima na Krimski most Foto: EPA/STRINGER, Printscreen/X, Printskrin X, Pritnscreen/X

Vozač trebao da bude nesvesni bombaš samoubica

Prema podacima FSB-a, automobil je ušao u Rusiju iz Gruzije. Ukrajinski plan je, navodno, bio da se vozilo kamionom za transport automobila prebaci u južnu Krasnodarsku oblast, a zatim preda drugom vozaču.

Taj vozač je trebalo da "nesvesno" pređe Krimski most i "postane bombaš samoubica", saopštio je FSB, a preneo RT.

- Uprkos svim pokušajima obmane ukrajinske strane, oficiri FSB-a uspeli su da na vreme otkriju njihove planove, pronađu i deaktiviraju eksplozivnu napravu, kao i da privedu sve koji su učestvovali u njenom transportu na teritoriju naše zemlje - navodi se u saopštenju FSB-a.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drugi pokušaj u 2025. godini

FSB je podsetio da je ovo već drugi pokušaj Kijeva 2025. godine da pokuša da napadne 19 kilometara dug Krimski most (Kerčki most) vozilom napunjenim eksplozivom.