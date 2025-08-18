RUSKI FSB TVRDI: Sprečen napad Ukrajinaca na Krimski most! Otkriveni detalji plana?
Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je "sprečila napad na Krimski most, koji je Kijev planirao koristeći automobil napunjen eksplozivom."
Automobil presretnut, a bomba deaktivirana
FSB je u ponedeljak objavio da je eksplozivom napunjeno vozilo, koje su pripremile ukrajinske obaveštajne službe, presretnuto, a da je bomba deaktivirana.
Reč je o električnom automobilu marke "ševrolet volt", u kojem je bila postavljena snažna improvizovana eksplozivna naprava. Vozilo je, prema navodima, "u Rusiju stiglo iz Ukrajine preko trećih zemalja".
Vozač trebao da bude nesvesni bombaš samoubica
Prema podacima FSB-a, automobil je ušao u Rusiju iz Gruzije. Ukrajinski plan je, navodno, bio da se vozilo kamionom za transport automobila prebaci u južnu Krasnodarsku oblast, a zatim preda drugom vozaču.
Taj vozač je trebalo da "nesvesno" pređe Krimski most i "postane bombaš samoubica", saopštio je FSB, a preneo RT.
- Uprkos svim pokušajima obmane ukrajinske strane, oficiri FSB-a uspeli su da na vreme otkriju njihove planove, pronađu i deaktiviraju eksplozivnu napravu, kao i da privedu sve koji su učestvovali u njenom transportu na teritoriju naše zemlje - navodi se u saopštenju FSB-a.
Drugi pokušaj u 2025. godini
FSB je podsetio da je ovo već drugi pokušaj Kijeva 2025. godine da pokuša da napadne 19 kilometara dug Krimski most (Kerčki most) vozilom napunjenim eksplozivom.
U aprilu je, prema istim navodima, beloruska služba bezbednosti presrela kombi natovaren sa više od 500 kilograma sintetičkog eksploziva, namenjen za napad na ovaj strateški transportni most koji povezuje Krasnodarsku oblast i Krim.