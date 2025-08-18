DA SE BAJDEN NAŠAO NA ALJASCI SVE BI BILO DRUGAČIJE?! Analičari tvrde: Susret Putina i Trampa odložio 3. svetski rat zbog ličnih afiniteta jednog od predsednika
Susret Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci već je nazvan istorijskim. Za Putina se vezuje kao politička pobeda, jer je posle ponovo seo za sto sa američkim predsednikom, i to na američkom tlu, dok se za Trampa predstavlja kao prilika da postane lider koji može doneti mir, ali i rizik da ga optuže da je previše popustljiv prema Moskvi.
Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja i Saša Gajović, novinar, književnik, publicista i bivši državni sekretar u Ministarstvu informisanja, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" i govorili o teškim pitanjima koja su ostala posle sastanka.
Gajović je na samom početku napomenuo kako susret Donalda Trampa i Vladimira Putina nosi pozitivne posledice za čitav svet, odnoseći se na odlaganje potencijalnog izbijanja trećeg svetskog rata.
- Susret Putina i Trampa nas je ipak za korak, dva odveo od pretećeg rata i velikog oružanog sukoba. Sam Putin je rekao da do rata ne bi došlo da je prilikom njegovog početka predsednik SAD-a bio Tramp, a ne Bajden. Na ličnim kontaktima leži taj njegov kompromis i želja da se postigne mir - objašnjava Gajović.
Govorio je i o ulasku Ukrajine u Evropsku uniju kao i posledicama koje bi takav potez mogao da donese.
- Članice Evropske unije nisu sa oduševljenjem prihvatile ovaj susret. Stava su da će i dalje pomagati Ukrajini, u trenutku kada treba napraviti korak ka miru. Potpuno je jasno da je Ukrajina slabija strana i zato Zelenski želi tu bezbednost koju može da dobije ulaksom u Evropsku uniju.
Perišič se nadovezao na istu temu, smatrajući da Ukrajina neće dobiti konkretnu zaštitu od NATO pakta.
- Nakon ovog sastanka dolazi i do pitanja članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Ono se u ovom trenutku ne pominje, ali sa današnjim sastankom možda i ta tema dođe na red i Ukrajini se omogući brže članstvo. Oni ne mogu da zaštite Ukrajinu suštinski, već da pomognu da se ne oseća isto kao na početku rata.
Kada je govorio o susretu Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, istakao je da je jedan od predsednika ovaj susret očekivao mnogo ranije.
- Sada Putin diktira uslove i šta je ono što želi da dobije iz čitavog sukoba. Tramp je očekivao ovaj razgovor mnogo ranije nego što se on odigrao.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs