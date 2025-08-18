Slušaj vest

Susret Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci već je nazvan istorijskim. Za Putina se vezuje kao politička pobeda, jer je posle ponovo seo za sto sa američkim predsednikom, i to na američkom tlu, dok se za Trampa predstavlja kao prilika da postane lider koji može doneti mir, ali i rizik da ga optuže da je previše popustljiv prema Moskvi.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja i Saša Gajović, novinar, književnik, publicista i bivši državni sekretar u Ministarstvu informisanja, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" i govorili o teškim pitanjima koja su ostala posle sastanka.

Gajović je na samom početku napomenuo kako susret Donalda Trampa i Vladimira Putina nosi pozitivne posledice za čitav svet, odnoseći se na odlaganje potencijalnog izbijanja trećeg svetskog rata.

- Susret Putina i Trampa nas je ipak za korak, dva odveo od pretećeg rata i velikog oružanog sukoba. Sam Putin je rekao da do rata ne bi došlo da je prilikom njegovog početka predsednik SAD-a bio Tramp, a ne Bajden. Na ličnim kontaktima leži taj njegov kompromis i želja da se postigne mir - objašnjava Gajović.

Govorio je i o ulasku Ukrajine u Evropsku uniju kao i posledicama koje bi takav potez mogao da donese.

- Članice Evropske unije nisu sa oduševljenjem prihvatile ovaj susret. Stava su da će i dalje pomagati Ukrajini, u trenutku kada treba napraviti korak ka miru. Potpuno je jasno da je Ukrajina slabija strana i zato Zelenski želi tu bezbednost koju može da dobije ulaksom u Evropsku uniju.

Perišič se nadovezao na istu temu, smatrajući da Ukrajina neće dobiti konkretnu zaštitu od NATO pakta.

- Nakon ovog sastanka dolazi i do pitanja članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Ono se u ovom trenutku ne pominje, ali sa današnjim sastankom možda i ta tema dođe na red i Ukrajini se omogući brže članstvo. Oni ne mogu da zaštite Ukrajinu suštinski, već da pomognu da se ne oseća isto kao na početku rata.

Kada je govorio o susretu Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, istakao je da je jedan od predsednika ovaj susret očekivao mnogo ranije.

- Sada Putin diktira uslove i šta je ono što želi da dobije iz čitavog sukoba. Tramp je očekivao ovaj razgovor mnogo ranije nego što se on odigrao.

