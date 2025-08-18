Slušaj vest

Ruski novinar Pavel Zarubin, koji je izveštavao sa samita, objavio je snimak nesvakidašnje situacije na svom kanalu na Telegramu. Na snimku se vidi kako pripadnici obezbeđenja iznose iz konferencijske sale kolegu koji je prethodno izgubio svest.

2025-08-18 08_50_45-PhotoScape X.png
Foto: Printscreen/Telegram

- Čak ni američki stražari nisu mogli da podnesu stres. Neki su odneti bez svesti - napisao je Zarubin u objavi.

Lideri dve supersile sastali su se u voјnoј bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Sastanak u formatu tri na tri traјao јe dva sata i 45 minuta. Na konferenciji za novinare Tramp i Putin su izrazili spremnost da rade na okončanju sukoba u Ukraјini. Tramp je rekao da još nema dogovora o važnim tačkama rešenja, ali da postoјi velika šansa za postizanje sporazuma.

Kurir.rs/Telegraf/Telegram

Ne propustitePlanetaPUTINOV SAVETNIK NALETEO NA MEDVEDA NA ALJASCI! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa Trampom imao novu poruku (FOTO, VIDEO)
Kiril Dimitrije savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina medved Aljaska
PlanetaDA SE BAJDEN NAŠAO NA ALJASCI SVE BI BILO DRUGAČIJE?! Analičari tvrde: Susret Putina i Trampa odložio 3. svetski rat zbog ličnih afiniteta jednog od predsednika
putin-tramp-bajden.jpg
Planeta(VIDEO) PUTINU KLECAJU KOLENA, TRAMP NE MOŽE DA POGODI PRAVU LINIJU?! Pogledajte neverovatne snimke dvojice lidera koji su ceo svet ostavili bez teksta!
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (8).jpg
PlanetaTRAMPOV ČOVEK OTKRIO – OVO JE SA PUTINOM DOGOVORENO NA ALJASCI! Evo šta Ukrajna dobija, Rusija obećala jednu stvar! "Uspeli smo – pristao je!"
1111.jpg
PlanetaRUČAK KOJI NIKADA NIJE POJEDEN: Šta je čekalo Trampa i Putina na raskošnoj trpezi na Aljasci? File minjon u umaku od konjaka i bibera, krem brule i SLADOLED!
Vladimir Putin i Donald Tramp nisu pristustvovali zajedničkom ručku