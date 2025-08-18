Ruski novinar Pavel Zarubin, koji je izveštavao sa samita , objavio je snimak nesvakidašnje situacije na svom kanalu na Telegramu. Na snimku se vidi kako pripadnici obezbeđenja iznose iz konferencijske sale kolegu koji je prethodno izgubio svest.

- Čak ni američki stražari nisu mogli da podnesu stres. Neki su odneti bez svesti - napisao je Zarubin u objavi.

Lideri dve supersile sastali su se u voјnoј bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Sastanak u formatu tri na tri traјao јe dva sata i 45 minuta. Na konferenciji za novinare Tramp i Putin su izrazili spremnost da rade na okončanju sukoba u Ukraјini. Tramp je rekao da još nema dogovora o važnim tačkama rešenja, ali da postoјi velika šansa za postizanje sporazuma.