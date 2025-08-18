Slušaj vest

- Naše pretpostavke u planiranju su da će procene žrtava biti mnogo veće nego što ste mogli da vidite ili iskusite tokom Globalnog rata protiv terorizma u Iraku, Avganistanu i drugim mestima, gde je u sukobima bilo relativno mali broj poginulih i ranjenih, u poređenju sa borbenim operacijama velikih razmera. Potencijalni sukob sa Narodnom Republikom Kinom verovatno bi doveo do velikog broja žrtava - objasnio je zamenik komandanta Američke armije za Pacifik krajem prošlog meseca na organizacije "Defense Writers Group".

Vol je dodao da bi vojska morala da sarađuje sa zemljama u regionu i rasporedi unapređene verzije pokretnih vojnih hirurških bolnica (MASH) kako bi se tretirali ranjeni vojnici. General je priznao da nije siguran kako bi Pentagon uopšte uspeo da sprovede taj zadatak.

- Iskreno, ne znam da li imamo kompletan odgovor na to - rekao je.

Kineski nosač aviona Liaoning Foto: Printskrin Youtube

Prošle godine, Kongres je bio informisan o rezultatima ratnih simulacija između SAD i Kine u sukobu oko Tajvana. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) je sproveo simulaciju 25 puta i ustanovio da bi SAD izgubile 10–20 ratnih brodova, dva nosača aviona i stotine aviona, piše Libertarian Institute.

CSIS procenjuje najmanje 10.000 žrtava među američkim vojnicima, iako su neke simulacije pokazale preko 20.000 poginulih i ranjenih.

Centar za međunarodnu pomorsku bezbednost (CIMSEC) analizirao je ratne igre SAD–Kina koje su sproveli različiti subjekti, uključujući Ministarstvo odbrane i tink-tenk RAND.

- U većini slučajeva, studije ratnih igara i dalje pokazuju da bi sukob Kine i Tajvana, uz intervenciju Sjedinjenih Država, bio tesan i neverovatno krvav za sve strane - zaključio je CIMSEC.

General Džoel Vol Foto: Youtube/taiwanreporter

Grupa je dodala da je opšti trend analiza taj da bi Peking bio sve uspešniji kako vreme prolazi u bilo kom sukobu. Neke ratne igre sprovedene 2023. godine zaključile su da bi Tajpej kapitulirao za nekoliko meseci.

Za razliku od rata u Ukrajini, zbog lokacije Tajvana, SAD ne bi mogle da pomognu Tajpeju bez direktnog angažovanja američkih trupa.

Vol upozorava da je jedini način da se izbegne katastrofalna kriza – izbegavanje rata sa Kinom.

- Dakle, krajnji cilj, dame i gospodo, jeste – da nema rata. To bi bilo katastrofalno u humanitarnom smislu, i za civile i za vojsku. Bilo bi katastrofalno i za globalnu ekonomiju. Zato se medicinski pripremamo kako da zaštitimo, trijažiramo i evakuišemo naše vojnike, ali tu još imamo posla - rekao je Vol.

američki nosač aviona Foto: EPA

Kako u svojoj analizi navodi Liberatian Institute, Vašington se približava ratu sa Pekingom još od vremena kada je predsednik Barak Obama pokrenuo politiku "zaokreta ka Aziji“. Pod tom strategijom, SAD su započele najveće vojno jačanje u Indo-Pacifiku još od Drugog svetskog rata.

Tokom svog prvog mandata, predsednik Donald Tramp dodatno je zaoštrio odnose sa Kinom pokretanjem velikog trgovinskog rata. Predsednik Džozef Bajden nastavio je taj trend, više puta izjavljujući da bi SAD stale u odbranu Tajvana ako Kina napadne.