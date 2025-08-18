Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države na razgovore visokog rizika sa predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima o okončanju rata u Ukrajini.

- Svi jednako želimo da ovaj rat brzo i pouzdano okončamo - napisao je Zelenski, dodajući da mir mora biti trajan.

Lekcije iz prošlosti

- Ne kao pre nekoliko godina, kada je Ukrajina bila primorana da preda Krim i deo Donbasa, a Putin je to jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada je Ukrajini 1994. godine obećano navodno "bezbednosno garantovanje", što nije funkcionisalo - napisao je Zelenski.

Naglasio je da Ukrajina nije trebalo da preda Krim 2014. godine, "isto kao što Ukrajinci nisu odustali od Kijeva, Odesе ili Harkova nakon 2022."

On je rekao da Ukrajina neće više ponavljati greške iz prošlosti.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

Napredovanje ukrajinskih snaga

Zelenski je rekao da Ukrajinske odbrambene snage trenutno ostvaruju napredak u regionima Donjecka i Sumija.

- Zaštitićemo Ukrajinu, efikasno garantovati njenu bezbednost, a naš narod će uvek biti zahvalan predsedniku Trampu, svim ljudima u Americi i svakom partneru za podršku i neprocenjivu pomoć - istakao je Zelenski.

- Rusija mora da prekine ovaj rat koji je sama započela. Nadam se da će naša zajednička snaga sa Amerikom i našim evropskim prijateljima naterati Rusiju da postigne pravi mir - dodao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Sastanci

Posle učešća na sastanku "Koalicije voljnih" u Briselu 17. avgusta, Zelenski i delegacija evropskih lidera otputovali su u SAD kako bi se sastali sa Trampom.

Razgovori sa Trampom trebalo bi da se fokusiraju na opcije za okončanje rata u Ukrajini i mogućnost sastanka Zelenskog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Prema Trampovom rasporedu, prvo će se održati bilateralni sastanak sa Zelenskim, a zatim multilateralni sa liderima EU.

Trampov stav

U objavi na Truth Social u kasnim večernjim satima, Tramp je izjavio da su članstvo Ukrajine u NATO i povratak Krima "van pregovora" u okviru pregovora o završetku ruske invazije.

- Predsednik Volodimir Zelenski može gotovo odmah da okonča rat s Rusijom, ako želi, ili može da nastavi borbu - napisao je Tramp, dodajući da "nema povratka Krima koji je dao Obama (pre 12 godina, bez ispaljenog metka!), i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke stvari se nikada ne menjaju!!!"

- Veliki dan u Beloj kući sutra. Nikada nismo imali toliko evropskih lidera odjednom. Velika mi je čast da ih ugostim!!!" - misleći na sastanak sa Zelenskim, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i liderima poput Emanuela Makrona, Kira Starmera i Đorđe Meloni.

1/16 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL

Konačni sporazum i garancije