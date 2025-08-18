Slušaj vest

Prema tvrdnjama obaveštajnih službi Ukrajine, ruski general-potpukovnik Esedula Abačev, zamenik komandanta Severne gruepe ruskih trupa, je teško ranjen.

On je prebačen u Centralnu kliničku bolnicu Višnjevski u Moskvi, gde su mu amputirane ruka i noga, javlja Ukrajinska pravda.

Britanski "The Sun" izveštava da Abačev ima 57 godina i da je odlikovani oficir.

Proruski izvori izveštavaju da je živ, ali u teškom stanju.

Abačev je bio uključen u skoro svaki rat koji je Rusija vodila poslednjih decenija.

Diplomirao je na Harkovskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1989. godine, a zatim se borio u jermensko-azerbejdžanskom sukobu, Drugom čečenskom ratu, ruskoj invaziji na Gruziju 2008. godine i Siriji, a od 2022. godine igrao je glavnu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Putin ga je lično odlikovao Ordenom za hrabrost.

(Kurir.rs/Jutarnji list/Preneo: Đ. M.)

