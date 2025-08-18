Slušaj vest

Najmanje devet osoba, među kojima troje dece, poginulo je u poslednja 24 sata u pojačanim ruskim napadima širom Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici, prenosi CNN.

Novi napadi na Harkov i Zaporožje

U Harkovu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, pet osoba je poginulo, a najmanje 20 povređeno nakon što je pogođena stambena zgrada. Napad je izazvao požar i delimično urušavanje zgrade, objavio je Oleh Sinjehubov, šef regionalne vojne uprave.

1/8 Vidi galeriju Napad Rusije na Ukrajinu. Gađani Harkov, Odesa i Sumi. Ima mrtvih i ranjenih. Poginulo i dete. Foto: Printscreen/X

Na Telegramu je naveo da su među žrtvama i devojčica od godinu i po i šesnaestogodišnji dečak. Za pet osoba se još uvek traga.

Reagujući na napad, ukrajinska premijerka Julija Sviridenkoizjavila je: "Rusi samo nastavljaju da čine masovna ubistva. Ovaj rat nikada nije bio isprovociran, on se nastavlja jer je Moskvi dopušteno da nastavi."

U selu Nova Jakovlivka u Zaporožju poginuo je petnaestogodišnji dečak kada je bomba pogodila porodičnu kuću, saopštio je Ivan Fedorov, šef regionalne vojne uprave. U napadu su povređeni i njegov brat, sestra i roditelji.

Tri osobe su poginule i u Donjecku, saopštio je Vadim Filaskin, šef tamošnje regionalne vojne uprave.

Požar u Odesi nakon napada dronovima

Vatrogasne jedinice u Odesi borile su se sa velikim požarom u energetskom postrojenju posle "masovnog" napada bespilotnim letelicama, navodi Državna služba za vanredne situacije.

Kijev odbija pregovore dok traju napadi

Dok američki predsednik Donald Tramp insistira na postizanju mirovnog sporazuma, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostaje pri stavu da pregovori nisu mogući dok Rusija nastavlja bombardovanje njegove zemlje.

1/17 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL