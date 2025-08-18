RASTE BROJ MRTVIH! U ruskim udarima na Ukrajinu tokom noći poginulo DEVETORO ljudi, među njima beba i dvojica tinejdžera! (FOTO/VIDEO)
Najmanje devet osoba, među kojima troje dece, poginulo je u poslednja 24 sata u pojačanim ruskim napadima širom Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici, prenosi CNN.
Novi napadi na Harkov i Zaporožje
U Harkovu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, pet osoba je poginulo, a najmanje 20 povređeno nakon što je pogođena stambena zgrada. Napad je izazvao požar i delimično urušavanje zgrade, objavio je Oleh Sinjehubov, šef regionalne vojne uprave.
Na Telegramu je naveo da su među žrtvama i devojčica od godinu i po i šesnaestogodišnji dečak. Za pet osoba se još uvek traga.
Reagujući na napad, ukrajinska premijerka Julija Sviridenkoizjavila je: "Rusi samo nastavljaju da čine masovna ubistva. Ovaj rat nikada nije bio isprovociran, on se nastavlja jer je Moskvi dopušteno da nastavi."
U selu Nova Jakovlivka u Zaporožju poginuo je petnaestogodišnji dečak kada je bomba pogodila porodičnu kuću, saopštio je Ivan Fedorov, šef regionalne vojne uprave. U napadu su povređeni i njegov brat, sestra i roditelji.
Tri osobe su poginule i u Donjecku, saopštio je Vadim Filaskin, šef tamošnje regionalne vojne uprave.
Požar u Odesi nakon napada dronovima
Vatrogasne jedinice u Odesi borile su se sa velikim požarom u energetskom postrojenju posle "masovnog" napada bespilotnim letelicama, navodi Državna služba za vanredne situacije.
Kijev odbija pregovore dok traju napadi
Dok američki predsednik Donald Tramp insistira na postizanju mirovnog sporazuma, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostaje pri stavu da pregovori nisu mogući dok Rusija nastavlja bombardovanje njegove zemlje.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je Moskvu putem Telegrama da "zaustavi ubijanje kako bi se unapredila diplomatija", dodajući da su za to potrebne "transatlantske inicijative".