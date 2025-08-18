Slušaj vest

Tenkovske posade 70. motorizovanog puka su ratnom dopisniku Vladi Andrici poslale video snimak na kom se vidi vozilo sa istaknutim ruskim i američkim zastavama kako juri ka ukrajinskim položajima u blizini sela Mala Tokmačka u Zaporoškoj oblasti.

Prema istim izvorima, reč je o oklopnom transporteru koji je zaplenjen od ukrajinske vojske, zatim popravljen i vraćen u službu. Tvrdi se da ga sada u borbenim misijama koristi ruska vojska.

M113 je američko gusenično vozilo za prevoz trupa i opreme koje je u službi od 1960-ih. Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su isporučili Ukrajini određeni broj ovih oklopnih transportera, zajedno sa drugim tipovima oklopnih vozila kao što su Bredli i Strajker.

Objavljivanje ovog videa dolazi neposredno nakon sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.

Glavna tema razgovora bio je rat u Ukrajini, ali nije postignut dogovor o prekidu vatre.

Nakon sastanka, Tramp je rekao da je sastanak bio "produktivan" i da se raduje pregovorima između Rusije i Ukrajine. Putin je delovao prilično zadovoljno sastankom sa Trampom, govorio je o postignutom "razumevanju" i najavio mogućnost da se sledeći sastanak održi u Rusiji.