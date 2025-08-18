NEVEROVATNA SCENA NA FRONTU U UKRAJINI: "Ruski" oklopnjak se zaleteo ka rovovima, zbog onoga što je na njemu SVI ZABEZEKNUTI! Ovo do sada NIJE VIĐENO (VIDEO)
Tenkovske posade 70. motorizovanog puka su ratnom dopisniku Vladi Andrici poslale video snimak na kom se vidi vozilo sa istaknutim ruskim i američkim zastavama kako juri ka ukrajinskim položajima u blizini sela Mala Tokmačka u Zaporoškoj oblasti.
Prema istim izvorima, reč je o oklopnom transporteru koji je zaplenjen od ukrajinske vojske, zatim popravljen i vraćen u službu. Tvrdi se da ga sada u borbenim misijama koristi ruska vojska.
M113 je američko gusenično vozilo za prevoz trupa i opreme koje je u službi od 1960-ih. Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su isporučili Ukrajini određeni broj ovih oklopnih transportera, zajedno sa drugim tipovima oklopnih vozila kao što su Bredli i Strajker.
Objavljivanje ovog videa dolazi neposredno nakon sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.
Glavna tema razgovora bio je rat u Ukrajini, ali nije postignut dogovor o prekidu vatre.
Nakon sastanka, Tramp je rekao da je sastanak bio "produktivan" i da se raduje pregovorima između Rusije i Ukrajine. Putin je delovao prilično zadovoljno sastankom sa Trampom, govorio je o postignutom "razumevanju" i najavio mogućnost da se sledeći sastanak održi u Rusiji.
