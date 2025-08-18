Slušaj vest

Centristički senator Rodrigo Paz iz Hrišćansko-demokratske stranke (PDC) vodi na predsedničkim izborima u Boliviji sa 32,2 odsto glasova, prema preliminarnim podacima državnog izbornog suda, dok svetski mediji izveštavaju o istorijskom porazu levice.

Bivši konzervativni predsednik Horhe Tuto Kiroga iz koalicije Alijansa Libre nalazi se na drugom mestu sa oko 27 odsto glasova, što znači da će se njih dvojica verovatno suočiti u drugom krugu.

Uslovi za drugi krug

Ako nijedan predsednički kandidat ne osvoji više od 40 odsto podrške uz prednost od najmanje 10 poena, drugi krug izbora održaće se 19. oktobra. Pobednik će u novembru preuzeti predsedničku funkciju na mandat od pet godina.

Istorijski poraz levice

Bolivijski vladajući Pokret za socijalizam (MAS) suočava se sa najgorim izbornim porazom u generaciji. Njihov kandidat Eduardo del Kastiljo trenutno ima podršku od samo 3,16 odsto glasača, čime je prekinuta gotovo dvadesetogodišnja dominacija levice u zemlji.

Pazov rezultat iznenadio je analitičare, jer su ankete prethodno sugerisale da centristički senator uživa podršku od oko 10 odsto, daleko iza Kiroge i kandidata desnog centra Samuela Dorije Medine iz koalicije Alijansa Unidad.

Ovaj biznismen priznao je poraz u nedelju i najavio da će u drugom krugu podržati Paza.

Politička pozadina

Bolivijsku političku scenu mesecima karakteriše borba za prevlast između bivšeg predsednika Eva Moralesa (2006–2019) i njegovog naslednika Luisa Arsea.

Odlazeći predsednik Arse nije se kandidovao za novi mandat, dok je Moralesu sudskom odlukom zabranjeno učešće na izborima. Dok je Morales pozivao na bojkot, Arse je priznao rezultate izbora, ističući: "Demokratija je pobedila."

Ekonomska kriza

Bolivija, jedna od najsiromašnijih zemalja Južne Amerike, suočava se sa dubokom ekonomskom krizom, obeleženom nestašicom deviza, nedostatkom goriva, inflacijom i rastućim nezadovoljstvom građana, navodi agencija dpa.