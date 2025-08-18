Slušaj vest

Stotine hiljada ljudi okupilo se u nedelju uveče na Trgu talaca u Tel Avivu, a organizatori su izvestili o prisustvu većem od 400.000 ljudi.

Ovo je jedna od najvećih koordinisanih demonstracija od početka rata u Gazi pre gotovo dve godine. Demonstranti su blokirali glavne saobraćajnice, zatvorili privatne radnje i organizovali skupove u većim gradovima širom Izraela.

Nacionalni štrajk i zahtevi demonstranata

Tokom dana demonstracije su rasle, a demonstranti su zahtevali od vlade da obezbedi oslobađanje 50 talaca koji se i dalje nalaze u Gazi. Ljudi su protestovali i ispred kuća vladinih ministara.

Štrajk i protesti počeli su u 06:29 sati, tačno u vreme kada je Hamasizvršio smrtonosni napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Tokom dana u stotinama akcija širom zemlje učestvovalo je više od milion ljudi.

1/15 Vidi galeriju Protesti u Tel Avivu i širom Izraela protiv vlade Benjamina Netanjahua. Izrael je stupio u štrajk i demonstracije, a organizatori zahtevaju okončanje dodatnih vojnih operacija u Gazi i veći angažman vlade na oslobađanju talaca. Foto: EPA Abir Sultan

Novi snimak talaca pojačava pritisak

Na početku glavnog skupa na Trgu talaca objavljen je video snimak Matana Zangaukera, koji je nekoliko meseci ranije snimljen u Gazi i nedavno je oslobođen od strane izraelske vojske.

Video je objavila Matanova majka, Einav Zangauker, kao deo kampanje za oslobađanje talaca.

Na snimku, Matan se obraća svojoj porodici i partnerki, koja je oteta sa njim, ali je oslobođena posle 50 dana.

- Natali, Šani, Ilana, nedostajete mi i ako Bog da, uskoro ćemo se videti. Svim poznanicima i prijateljima poručujem da izađete i pravite buku kao što samo vi znate.

- Vaš miran pogled na kraju videa prati me dok se noću prevrćem u krevetu. Duša mi gori od čežnje; gori jer ne mogu da vas zagrlim, čujem i držim - rekla je njegova majka.

Kritika vlade Izraela

U svom govoru, Zangauker je kritikovala ponašanje vlade Izraela.

- Pretvorili su najpravedniji rat u besmisleni. Ako Netanjahu želi dogovor, neka iznese sveobuhvatan predlog i prihvati ga, u suprotnom, samo laže - rekal je ona.

Porodice talaca, koje predvode proteste, održale su konferenciju za medije u Tel Avivu i najavile obustavu svega dok se taoci ne oslobode.

Poruke porodica talaca

- Danas zaustavljamo sve da bismo spasili živote 50 talaca i vojnika. Danas zaustavljamo sve da bismo se setili najveće vrednosti – svetosti života - rekla je Anat Engrest, čiji sin Matan je zatočen u Gazi.

Ankete pokazuju da velika većina Izraelaca podržava sporazum o prekidu vatre radi oslobađanja svih talaca u zamenu za kraj rata.

Poslednji krug pregovora propao je krajem jula, kada su SAD i Izrael povukli svoje timove iz Dohe, optužujući Hamas za lošu volju u pregovorima.

Jedinstveni zahtev porodica

- Ujedinjeni smo u jednostavnom zahtevu upućenom izraelskoj vladi: Iznesite izraelski predlog danas za sveobuhvatan dogovor, da se rat završi u zamenu za povratak poslednjeg taoca. Nema parola, sabotaže, ni zahteva koje znamo da druga strana neće prihvatiti - rekla je Viki Kohn, čiji je sin Nimrod jedao od talaca u Gazi.

- Vreme je da se okonča užasna noćna mora u kojoj je cela zemlja živela 22 meseca.

Štrajk i vojne operacije

Štrajk je najavljen prošle nedelje, nakon što je izraelski bezbednosni kabinet odlučio da proširi rat i preuzme kontrolu nad Gazom, uprkos upozorenju vojske da bi operacije mogle ugroziti 50 preostalih talaca.

Vojska navodi da će operacija uskoro početi, a vlada će obezbediti šatore za lokalno stanovništvo pre preseljenja- radi njihove zaštite. Gotovo čitava populacija Gaze je raseljena, a mnogi su bili primorani da se više puta sele.

1/4 Vidi galeriju - Foto: AP Oded Balilty, AP Abdel Kareem Hana

Do ranih popodnevnih časova, policija je uhapsila 38 demonstranata širom zemlje zbog narušavanja javnog reda. Najveća izraelska radnička organizacija, Histadrut, nije se pridružila štrajku, ali je ohrabrila poslodavce da omoguće radnicima učešće.

Mnoge tehnološke kompanije, advokatske kancelarije, akademske institucije i privatni sektor najavili su podršku, zajedno sa građanima koji su odlučili da uzmu slobodan dan.

Reakcije zvaničnika

Predsednik Izraela, Isak Hercog, izrazio je podršku porodicama talaca, posetivši centralni skup na Trgu talaca.

- Svi ljudi Izraela su zabrinuti i žele da se taoci vrate kući. Nema nijednog Izraelca koji to ne želi - rekao je Hercog.

Ipak, članovi vlade kritikovali su proteste. Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu rekao je da "oni koji danas pozivaju na kraj rata bez poraza Hamasa ne samo da učvršćuju stav Hamasa i odlažu oslobađanje naših ljudi, već osiguravaju da se užasi 7. oktobra ponove."

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Itamar Ben Gvir, ministar nacionalne bezbednosti iz redova krajnje desnice, nazvao je štrajk "ciničnom političkom igrom na leđima talaca".

Planovi za nastavak protesta

- Možete i dalje da se krijete iza političkih trikova, ali ne možete izbeći odgovornost - objavio je izraelski Forum porodica talaca i nestalih.