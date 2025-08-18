Slušaj vest

U Austriji, nadomak Graca, došlo je do stravičnog lančanog sudara, u kojem je učestvovalo više od 30 vozila, a povređeno je najmanje 25 ljudi. Nesreća se dogodila u nedelju, na auto-putu A2, a dron je snimio jezive prizore.

Lančani sudar više od 30 vozila na autoputu kod Graca u Austriji Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz

Nesreća se dogodila nakon što je došlo do curenja goriva iz rezervoara kampera, kojim je upravljao muškarac (43) koji se kretao u pravcu Beča. Vozila koja su naišla na "fleku" od goriva počela su da klizaju po putu i usledio je pravi karambol.

Prema navodima medija, u nesreći je povređeno 29 ljudi. Jedan tinejdžer helikopterom je prebačen u bolnicu u Gracu nakon što su mu konstatovane teške telesne povrede.

Autoput je bio zatvoren satima nakon nesreće, a saobraćajna policija preusmeravala je vozila na alternativne pravce. Stvorile su se kolone duge i po nekoliko kilometara. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do curenja rezervoara. Navodno je skroz pukao.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPOGINUO GRADONAČELNIK U AUSTRIJI: Izgubio ravnotežu i pao sa mosta u provaliju, žena gledala tragediju (VIDEO, FOTO)
Austrija.jpg
Planeta"TAKVE STVARI SE OBIČNO ZAVRŠE SMRĆU" Muškarac se zakačio za brzi voz, usledio pakao pri brzini od 230 km/h! JEDVA JE PREŽIVEO, a uzrok svega je cigara
shutterstock-428357335.jpg
PlanetaBICIKLISTA PROJURIO PORED POLICIJE 135 KILOMETARA NA ČAS! Saobraćajni prekršaj u Austriji: Evo kako su ga uhvatili!
epa-aus2.jpg
PlanetaDONACIJE VERNIKA KORISTILI ZA ESKORT DAME! Finansirali orgije i razvrat, ovako je sve otkriveno!
image.jpg