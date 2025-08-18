KARAMBOL NA AUTOPUTU KOD GRACA! Lančani sudar više od 30 vozila, ima povređenih! Dron sve snimio! Otkriveni JEZIVI detalji nesreće (FOTO/VIDEO)
U Austriji, nadomak Graca, došlo je do stravičnog lančanog sudara, u kojem je učestvovalo više od 30 vozila, a povređeno je najmanje 25 ljudi. Nesreća se dogodila u nedelju, na auto-putu A2, a dron je snimio jezive prizore.
Nesreća se dogodila nakon što je došlo do curenja goriva iz rezervoara kampera, kojim je upravljao muškarac (43) koji se kretao u pravcu Beča. Vozila koja su naišla na "fleku" od goriva počela su da klizaju po putu i usledio je pravi karambol.
Prema navodima medija, u nesreći je povređeno 29 ljudi. Jedan tinejdžer helikopterom je prebačen u bolnicu u Gracu nakon što su mu konstatovane teške telesne povrede.
Autoput je bio zatvoren satima nakon nesreće, a saobraćajna policija preusmeravala je vozila na alternativne pravce. Stvorile su se kolone duge i po nekoliko kilometara. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do curenja rezervoara. Navodno je skroz pukao.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)