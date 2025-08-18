Slušaj vest

Na rusko-američkom samitu održanom u Ankoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala Rusija 1, u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".

Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.

- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.

- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.