DO SADA NEVIĐENI SNIMAK SA ALJASKE: Ovako se opuštala atmosfera pred sastanak Putina i Trampa! Hvalili su Lavrova, a šef Kremlja poručio - "DAĆE VAM JE"
Na rusko-američkom samitu održanom u Ankoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.
To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala Rusija 1, u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".
Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.
Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.
- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.
- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.
Lavrov je potom objasnio Putinu o čemu priča, a onda se čulo kako Putin kaže: "Imperijalista!"