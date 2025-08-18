Slušaj vest

Na rusko-američkom samitu održanom u Ankoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala Rusija 1, u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".

Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.

- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.

- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Lavrov je potom objasnio Putinu o čemu priča, a onda se čulo kako Putin kaže: "Imperijalista!"

Ne propustitePlanetaNEVEROVATNA SCENA NA FRONTU U UKRAJINI: "Ruski" oklopnjak se zaleteo ka rovovima, zbog onoga što je na njemu SVI ZABEZEKNUTI! Ovo do sada NIJE VIĐENO (VIDEO)
ukrajina oklopno vozilo.jpg
PlanetaRUSKI GENERAL TEŠKO RANJEN U UKRAJINSKOJ ZASEDI! Iskusni oficir izgubio ruku i nogu, pogledajte snimak krvavog napada - SMRTONOSNO IZNENAĐENJE (VIDEO)
Esedula Abačev.jpg
PlanetaDESETINE HILJADA MRTVIH AMERIKANACA, POTOPLJENI NOSAČI AVIONA?! Američki general otkrio kako bi izgledao RAT PROTIV KINE: Peking ima važnog KECA U RUKAVU
džoel vol.jpg
Planeta"ZAŠTITIĆEMO UKRAJINU" Zelenski uoči sastanka sa Trampom: Više nećemo ponavljati greške iz prošlosti!
x01 AP .jpg