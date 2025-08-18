Slušaj vest

Pitanje odeće postalo je osetljivo pitanje uoči prethodnog sastanka dvojice lidera, koji se pretvorio u diplomatski fijasko.

Tramp nije bio srećan u to vreme što se Zelenski pojavio u vojnom stilu.

Kada su ga dočekali u Zapadnom krilu, napravio je ironičnu primedbu: "Danas si se baš sredio".

Zelenski bira kompromisno rešenje

Prema izvorima, Zelenski će u ponedeljak stići u Belu kuću u istoj crnoj jakni koju je nosio na samitu NATO u Holandiji u junu.

- To će biti u stilu odela, ali ne i potpuno odelo - rekao je jedan od izvora.

Jedan Trampov savetnik, delimično u šali, rekao je da bi "bio dobar znak za mir" ako bi Zelenski u ponedeljak došao u odelu, ali je dodao: "Ne očekujemo da to uradi". Drugi je rekao: "Bilo bi sjajno da stavi kravatu, ali ni to ne očekujemo".

Ovog puta, evropski lideri će biti u Vašingtonu zajedno sa Zelenskim, rekli su savetnici, što će sastanku dati potpuno drugačiji ton od prethodnog.

