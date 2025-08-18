HOĆEMO LI VEČERAS KONAČNO VIDETI ZELENSKOG U ODELU? Bela kuća ima samo jedno pitanje za ukrajinskog lidera! "Za mir bi bilo dobro da STAVI KRAVATU"
Pitanje odeće postalo je osetljivo pitanje uoči prethodnog sastanka dvojice lidera, koji se pretvorio u diplomatski fijasko.
Kada su ga dočekali u Zapadnom krilu, napravio je ironičnu primedbu: "Danas si se baš sredio".
Zelenski bira kompromisno rešenje
Prema izvorima, Zelenski će u ponedeljak stići u Belu kuću u istoj crnoj jakni koju je nosio na samitu NATO u Holandiji u junu.
- To će biti u stilu odela, ali ne i potpuno odelo - rekao je jedan od izvora.
Jedan Trampov savetnik, delimično u šali, rekao je da bi "bio dobar znak za mir" ako bi Zelenski u ponedeljak došao u odelu, ali je dodao: "Ne očekujemo da to uradi". Drugi je rekao: "Bilo bi sjajno da stavi kravatu, ali ni to ne očekujemo".
Ovog puta, evropski lideri će biti u Vašingtonu zajedno sa Zelenskim, rekli su savetnici, što će sastanku dati potpuno drugačiji ton od prethodnog.
Sve o novoj rundi pregovora Trampa i Zelenskog pratite uživo u Kurirovom blogu.
Kurir.rs/Index