"Spremni smo da doprinesemo bilo kojim međunarodnim snagama koje bi mogle da budu raspoređene u Pojasu Gaze", pod uslovom da se zasnivaju na "rezoluciji Saveta bezbednosti UN, jasnom mandatu i da su deo političke perspektive", rekao je egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati.

On je dodao da bi bez političke perspektive, bilo besmileno rasporediti snage.

Abdelati je to rekao tokom konferencije za novinare sa palestinskim premijerom Mohamedom Mustafom, na graničnom prelazu Rafa, u južnom delu Pojasa Gaze.

Egipat već dugo poziva na palestinsko jedinstvo pod okriljem Palestinske uprave, koja je 2007. godine izgubila kontrolu nad Pojasom Gaze od islamističkog pokreta Hamas.

Kairo je takođe "spreman da doprinese svakom međunarodnom naporu ka uspostavljanju palestinske države", dodao je egipatski ministar.

Neimenovani palestinski zvaničnik rekao je za AFP da je Hamasu danas podnet novi predlog za prekid vatre u Pojasu Gaze.