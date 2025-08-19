Slušaj vest

Glasanje će biti održano uprkos građanskom ratu, a opozicija je obećala da će bojkotovati izbore.

"Prva faza demokratskih višestranačkih opštih izbora počeće u nedelju, 28. decembra 2025. godine", saopštila je Nacionalna izborna komisija i dodala da će datumi za naredne faze biti objavljeni naknadno.

Mjanmar je poprište građanskog rata od kada je vojska smenila demokratsku vladu Aung San Su Ći 2021. godine. Vojska je tada navela da je došlo do masovne izborne prevare na parlamentarnim izborima u novembru 2020. godine, na kojima je ubedljivo pobedila Nacionalna liga za demokratiju, stranka Aung San Su Ći, inače dobitnice Nobelove nagrade za mir.

Vojska je insistirala da želi nove izbore, ali više od četiri godine kasnije, njihovo obećanje još nije ispunjeno.

Nekoliko delova zemlje kontrolišu prodemokratski gerilci i etničke naoružane grupe, koje su se zaklele da će sprečiti održavanje parlamentarnih izbora.

Popis stanovništva sproveden prošle godine nije uspeo da prikupi podatke za skoro 19 od 51 milion stanovnika Mjanmara, prema preliminarnim rezultatima.

Velika bezbednosna ograničenja navedena su kao razlog za ovaj problem, što pokazuje da će biti ograničen i obim glasanja, zbog građanskog rata.

Hunta koju predvodi Min Aung Hlaing predstavlja ove izbore kao sredstvo za okončanje sukoba koji je potresao Mjanmar i ostavio hiljade mrtvih i više od 3,5 miliona raseljenih.

Opozicione grupe, uključujući bivše parlamentarce smenjene tokom puča, zaklele su se da će bojkotovati glasanje, koje je stručnjak UN Tom Endruz (Andrews) nazvao "prevarom usmerenom na legitimizaciju kontinuirane vladavine vojske".