Nesreća se dogodila danas nešto posle 13 sati u Nesebaru na Južnoj plaži kada je dečak otišao na parasejling sa majkom.

On je iznenada pao u more sa visine od oko 40 metara. Ljudi koji su upravljali čamcem koji je vukao padobran su ga odmah izvukli iz vode.

Pokušali su da ga reanimiraju i mališan je u početku davao znake života, ali je ubrzo preminuo.

U nesreći majka nije povređena.

Bugarski mediji prenose da je porodica na letovanje došla iz grada Razloga, koji se nalazi na zapadu zemlje.

Policija je brzo reagovala i tri osobe su uhapšene u vezi sa tragedijom i njima je određeno zadržavanje u pritvoru od 72 sata.

