U Bugarskoj je došlo do nezapamćene tragedije u kojoj je poginuo dečak star osam godina.
DEČAK (8) POGINUO NA POZNATOM LETOVALIŠTU U SRPSKOM KOMŠILUKU! Leteo sa majkom a onda PAO SA 40 METARA PRAVO U MORE! "U početku je davao znake života..."
Nesreća se dogodila danas nešto posle 13 sati u Nesebaru na Južnoj plaži kada je dečak otišao na parasejling sa majkom.
On je iznenada pao u more sa visine od oko 40 metara. Ljudi koji su upravljali čamcem koji je vukao padobran su ga odmah izvukli iz vode.
Pokušali su da ga reanimiraju i mališan je u početku davao znake života, ali je ubrzo preminuo.
U nesreći majka nije povređena.
Bugarski mediji prenose da je porodica na letovanje došla iz grada Razloga, koji se nalazi na zapadu zemlje.
Policija je brzo reagovala i tri osobe su uhapšene u vezi sa tragedijom i njima je određeno zadržavanje u pritvoru od 72 sata.
