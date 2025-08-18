Slušaj vest

Nesreća se dogodila danas nešto posle 13 sati u Nesebaru na Južnoj plaži kada je dečak otišao na parasejling sa majkom.

On je iznenada pao u more sa visine od oko 40 metara. Ljudi koji su upravljali čamcem koji je vukao padobran su ga odmah izvukli iz vode.

Pokušali su da ga reanimiraju i mališan je u početku davao znake života, ali je ubrzo preminuo.

U nesreći majka nije povređena.

Bugarski mediji prenose da je porodica na letovanje došla iz grada Razloga, koji se nalazi na zapadu zemlje.