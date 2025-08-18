Slušaj vest

Čini se da ideja pregovora i sporazuma po pitanju rata u Ukrajini do sada nije urodila plodom, a svet željno isčekuje da vidi kako će proteći razgovor ukrajinskog predsednika Volodomira Zelenskog i predsednika SAD-a Donalda Trampa.

Foto: Kurir Televizija

Nakon onoga što je Tramp nazvao uspešnim razgovorom sa Vladimirom Putinom, postavlja se pitanje da li su velike sile preuzele sve tačke pregovora u svoje ruke?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Slobodan Reljić, sociolog i publicista, Nenad Bumbić, ekonomista, Boško Jakšić, novinar i spoljnopolitički komentator, kao i pravnik Vladan Glišić.

- Ovo je izuzetno važan susret koji može da odredi budućnost Ukrajine. Imajući u vidu razlike koje postoje i ono što je Tramp dogovorio sa Putinom na Aljasci, a Putin je došao na sastanak bez ikakvog dogovora o prekidu vatre, a tako i otišao bez prekida vatre - kaže Jakšić.

On navodi da je Tramp ovime i odustao od svoje spoljne politike, odnosno tvrdnje da je prekid vatre preduslov mirovnih pregovora.

- Sa druge strane, nebitno je kako će Zelenski biti obučen, on je dobio podršku Evropljana jedinstveno brzo. Njihov cilj je da pokušaju da ohlade Trampa i uvere ga da bez čvrste garancije bezbednosti Ukrajine u sledećem periodu, što bi ugrozilo i evropsku bezbednost. Trampa malo zanima Ukrajina, a još manje Evropa, već ga zanimaju njegovi dogovori i da sebe potvrdi kao maestra sklapanja sporazuma - kaže Jakšić.

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj susret je izuzetno važan, od njega zavisi pravac ukrajinske budućnosti - kaže Jakšić.

Reljić navodi da kada lideri razgovaraju oni imaju svoje interese, dok je Ukrajina samo igrač u ovoj situaciji:

- Mi više ne živimo u vremenu gde važe međunarodna pravila. Sada mora da se napravi nešto novo, ovo je vreme gole sile. Dovoljno je da se Putin, Si i Tramp dogovore i njima ne trceba Evropa - kaže Reljić.

On ovo vreme naziva uspostavljanjem odnosa velikih sila, pa dodaje da njima, na primer, predsednik Francuske Emanuel Makron, ne pridaje preveliki značaj jer nema "silu" koja stoji iza njega.

Foto: Kurir Televizija

Bumbić navodi da postoji mnogo veći broj detalja oko kojih su se Putin i Tramp složili, ali još uvek nisu dostupni javnosti, a Bumbić veruje da po sredi nije samo Ukrajina.

- Jasno je da se Amerika složila da Ukrajina ostane bez dela teriotorije. Ono kroz šta će Zelenski sada proći će biti veoma zanimljivo. Mi se suštinski približavamo miru - kaže Bumbić.

Bumbić dodaje i da se po jednoj od poslednjih anketa vidi da 68% Ukrajinaca podržava mirovni sporazum sa RUsijom, a da su svesni da do toga neće doći bez gubitka teritorije, što se dosta razlikuje od anketa na početku rata.

- Zelenski sada može prihvatiti to uz političke posledice. Ukrajinci su mnogo pesimističniji nego pre tri godine. Ja sam Ukrajincima koje znam pokušavao da na dva primera iz naše istorije pokažem kako izgleda biti saveznik velikih sila - kaže Bumbić.

Glišić navodi da postoji dva razloga za brzinu pregovora, jedan je haos u Trampovoj administraciji, a drugo je situacija na frontu:

- Ja ne verujem da su mnogo razgovarali o Ukrajini na Aljasci. Evropske sile su mnogo uložile u ovo i njihova politička konstrukcija u slučaju sloma Zelenskog dolazi u pitanje jer su ulagali još više od Amerike, a Tramp ni nije bio na vlasti kada je rat započet - kaže Glišić.

