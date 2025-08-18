Slušaj vest

Sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa bio je najavljivan kao istorijski. Susret oči u oči se dogodio, ali ne i kraj rata u Ukrajini. Dobro je što su se sreli, rukovali i razgovarali, ali izgleda da je ukrajinsko pitanje i dalje na statusu kvo.

Sada je u toku nova runda dijaloga sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji je stigao u Vašington na sastanak sa Trampom. Podršku ima od evropskih zvaničnika iz Koalicije voljnih. Tramp, međutim, poručuje da je Zelenski taj koji može da prekine rat ako pristane na dogovor sa Putinom.

Na ovu temu za Kurrit eleviziju govorili su Vinko Pandurević, general u penziji, Nikola Vujinović, istraživač Studija bezbednosti, kao i Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog prijateljstva.

- Pošto je na Aljasci bio sastanak, otapanje leda je počelo. Čekaju se odgovori na mnoga pitanja. Mediji predstavljaju ovo kao prestanak izolacije Putina na međunarodnom planu, ali Rubijo je rekao da je Putin toliko prisutan meidjski i politički da se to mora uzeti u obzir - kaže Pandurević.

Pandurević dalje kaže da je Rusija proširila svoj geopolitički značaj i uticaj u svetu, kao i da oni ne mogu biti izolovani ako imaju posete sa Kinom, Severnom Korejom, i na kraju krajeva učestvuju u BRIKS-u.

- Mislim da je zaista postignut napredak. Pojačali su se odnosi između Trampa i Putina, resetuje se odnos između Amerike i Rusije, a rešava se i problem rata u Ukrajini, izbegava se treći svetski rat i ostvaruje se mir u svetu - kaže Pandurević.

Dimitrijević kaže da nije bilo znakova superiornosti na sastanku između Putina i Trampa, pa dodaje da ovo jeste istorijski sastanak.

- Ne možemo da govorimo o tome da ovo nije istorijsko, važno je da ljudi i analitičari budu svesni težine učesnika, na tom sastanku je falio samo Si Đinping, to su bili najmoćniji ljudi sveta. Rat u Ukrajini se neće završiti sutra, niti je iko o tome govorio, ali Rusija takođe nije izašla sa ekstremističkim zahtevima, već sa minimalnim - kaže Dimitrijević.

Dimitrijević kaže da bez obzira na današnji sastanak, Ukrajina će iz rata izaći oštećena, ali dodaje i da ovaj samit nije bio samo politički, jer je interes Amerike takođe ekonomski.

- Mislim da je prvi korak napravljen, što je veoma ohrabrujuće. za mene je najveći uspeh što je Tramp iz Putinovih usta čuo šta i kako, nema više gluvih telefona.Ukrajina je možda i bila sekundarna tema, jer su tu bile nuklearne i ekonomske teme. Sastanak je bio prijateljski, ispoštovao je ono što je želeo Putin time što je konferencija za medije bila po njegovom ukusu - kaže Vujinović.

Vujinović kaže da Zelenski i Evropska unija verovatno večeras neće prihvatiti ono što je dogvoreno na sastanku na Aljasci, pa će ljudi samim tim i nastaviti da umiru, a rat ući u još jedan dan.

- U Rusiju nisam išao turistički, već politički, i naravno ovo se više prati nego kod nas. VIše ih interesuje, više ih boli, pažnja je maksimalna. Izveštava se o istorijskom događaju. Pažnja javnosti je usmerena na ono što se dešava. Svaki početak pregovora treba i da se završi, a nadaju se da će se što pre to desiti i to uspešno - kaže Dimitrijević.

Dimitrijević kaže da su ipak i građani Rusije svesni da se to neće rešiti ni brzo, ni lako.

- Pitanje novinara u Americi koji je pitao kada će Putin prestati da ubija civila je provokacija i zloupotreba toga što je taj novinar bio tamo. Tog dana kada su pregovori trajali, ja sam pratio izvštaje ruskih medija koliko je ukrajinskih života ugašeno na frontovima. Preko 1200 života. Putin je rekao da je to bolna tema i oni se ne hvale - kaže Dimitrijević.

