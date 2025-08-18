Slušaj vest

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Zelenski je prihvatio šalu i dobacio da reporter, koji mu se izvinjava, nosi isto odelo: „Ja sam se presvukao, ti nisi.“

Kako je to izgledalo prethodnog puta?

Novinar Brajan Glen upitao je u februaru Volodimira Zelenskog zašto na sastanak u Belu kuću nije došao u odelu.

Kasnije je naveo da smatra da je taj čin ukrajinskog predsednika odraz nepoštovanja.

Novinar Brajan Glen: Zašto ne nosite odelo? Da li vi imate odelo? Vi ste najveći predstavnik svoje države u glavnoj kancelariji ove države i odbijate da nosite odelo.

Volodimir Zelenski: Imate problema sa tim?

Novinar Brajan Glen: Mnogo Amerikanaca ima problem sa tim. Vi ne poštujete ovu kancelariju.

Volodimir Zelenski: Nosiću kostim kada se ovaj rat završi, nešto nalik vašem odelu. Možda čak i nešto bolje, ne znam, videćemo. Možda i nešto jeftinije, hvala vam svakako.

Ubrzo se novinar Brajan Glen oglasio na svom "X" nalogu. Naveo je da stoji iza svog stava i da je time "ukrajinski predsednik iskazao veliko nepoštovanje prema SAD-u".

Njegova odeća je direktan odraz nepoštovanja koje Zelenski ima prema ovoj državi (Sjedinjenim Američkim Državama). Tačka. Mogu da me kritikuju koliko žele, baš me briga", napisao je Glen.

Bilateralni sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog počeo je danas u 13.15 po lokalnom (19.15 po srednjeevropskom) vremenu u Beloj kući.